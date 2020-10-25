Everaldo 'ressurge' decisivo no Corinthians e aceita pedido de desculpas de torcedores: 'Aliviado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

As três partidas do Corinthians sob o comando de Vagner Mancini não só trouxeram seis pontos importantes para o time na tabela do Brasileirão-2020, como também serviram para recuperar alguns jogadores que estavam em baixa. Talvez o melhor exemplo seja o de Everaldo, que não vinha sendo aproveitado, quase foi emprestado e foi decisivo nas últimas duas vitórias.- Para mim é uma felicidade muito grande poder estar atravessando esse momento, porque não só eu como a equipe estávamos vivendo um momento meio chato, ruim, e graças a Deus a gente conseguiu seis pontos muito importantes que nos deram tranquilidade para poder trabalhar, continuar trabalhando, seguindo com o mesmo foco - disse o atacante à Corinthians TV.

Saindo do banco de reservas contra Athletico-PR e Vasco, Everaldo foi o autor do gol de ambos os triunfos, que aconteceram no fim das partidas. Aos 50 minutos do segundo tempo contra o Furacão, e aos 45 minutos do segundo tempo contra os cariocas, garantindo quatro pontos a mais do que a equipe parecia caminhar para conquistar. Mas antes disso as coisas não vinham boas.

- Eu me senti aliviado, por todo o peso, por toda a pressão que havia em cima de mim, estava trabalhando como sempre trabalhei, muito forte, com muita fé em Deus, sabia que o momento uma hora ia chegar, os gols iriam começar a sair, as vitórias iriam começar a vir - declarou o camisa 37 alvinegro. Neste Campeonato Brasileiro, Everaldo chegou a ficar fora até do banco de reservas em quatro oportunidades: contra Fortaleza e São Paulo, sob o comando de Tiago Nunes, e contra Red Bull Bragantino e Santos, quando Dyego Coelho era o técnico interino. Assim, quando marcou o gol da vitória sobre o Athletico-PR, ele não escondeu a emoção por lembrar de tudo isso.

- Quando eu fiz o gol foi um momento de alívio, um momento de alegria muito grande, felicidade, porque eu lembrei do tempo que eu fiquei sem ser relacionado, os jogos que eu fiquei sem ir, então foi muito gratificante.

Com seu "ressurgimento" decisivo nesses últimos jogos, Everaldo também viu aparecer uma enorme quantidade de mensagens com pedidos de desculpas de torcedores que já o criticaram em algum momento desta passagem pelo Timão. Para ele, todos estão perdoados, e disse entender que a torcida age pela emoção, mas conta com ela cada vez mais ao lado da equipe.

- Tem muitas mensagens que eu tenho recebido, pessoas pedindo desculpas... Eu entendo, torcedor às vezes é muito emoção e eu estou feliz por estar recebendo alguns tipos de mensagem, pedindo desculpas, falando que vão estar sempre com a gente, sempre com o time, e é disso que a gente precisa, que o torcedor esteja sempre com a gente, sempre nos apoiando, porque com eles nós nos tornamos mais fortes.

Com Vagner Mancini, Everaldo foi titular contra o Flamengo, quando jogou por 70 minutos, e reserva contra Athletico-PR e Vasco, jogos em que entrou por 30 e 20 minutos, respectivamente, e conseguiu ser o talismã do treinador, já que balançou a rede nas duas oportunidades. Apesar de preferir ser sempre titular, o atacante está disposto a ajudar o time em qualquer situação.

- Vou te falar que gostar eu não gosto (de ser reserva), até porque jogador quer estar sempre jogando, mas não depende de mim, depende do professor. Vou estar sempre trabalhando, se ele optar por começar jogando, se ele optar por me deixar no banco e entrar no decorrer da partida, vou estar sempre à disposição para poder ajudar e dar meu máximo para, se Deus quiser conseguir as vitórias junto com o grupo e mais gols.