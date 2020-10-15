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futebol

Everaldo e Marllon falam da emoção após vitória heroica do Corinthians

Dupla acabou sendo protagonista na partida da última quarta-feira, na Arena da Baixada. Atacante marcou o gol do triunfo, enquanto zagueiro fez sua reestreia em uma emergência...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 16:46

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:46

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, foi de muita superação, não só por jogar cerca de 20 minutos com um jogador a menos, mas também pela situação em que o clube se encontrava na tabela do Brasileirão-2020. Os três pontos significaram a saída da zona de rebaixamento e foram muito importantes também para atletas como Everaldo e Marllon, que acabaram sendo protagonistas na partida e não esconderam a emoção.
Em entrevista para a Corinthians TV, divulgada no vídeo de bastidores da vitória da última quarta-feira, a dupla falou da importância do resultado. Segundo eles, o grupo conseguiu reagir, tem se esforçado no dia a dia para buscar evolução e merecia sair de campo com o tão esperado triunfo em Curitiba.Everaldo, autor do gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo, não escondeu a emoção de ter sido o responsável por trazer esse alívio para o elenco e agradeceu a todos que de alguma forma estiveram ao seu lado.
- Agradecer a Deus, minha família que sempre esteve comigo, todos os meus amigos que sempre estiveram comigo, e a rapaziada que sempre trabalhou, a gente sabe da luta, do esforço, sabe tudo o que nós passamos aqui, o grupo não merecia estar do jeito que está, porque trabalha para caramba, então só glorificar o nome de Deus mesmo - declarou o atacante.
Já Marllon fez sua reestreia com a camisa do Timão, uma vez que até a última semana estava emprestado ao Cruzeiro e teve seu retorno imediato solicitado pelo clube por conta da grave lesão de Danilo Avelar, que só voltará a jogar no meio de 2021. Na última quarta-feira, após a expulsão de Bruno Méndez, ele precisou entrar em campo para reorganizar a desfalcada zaga alvinegra.
- Muito feliz de voltar, vestir a camisa do Corinthians, momento muito importante para mim, fico feliz pela coletividade, pela nossa reação no jogo de hoje, com menos um então... É parabenizar a todos e seguir em frente.

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