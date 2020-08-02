Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Evanilson explica substituição e diz que vai pagar jantar para Marcos Paulo: 'Está entrosada a dupla'
futebol

Evanilson explica substituição e diz que vai pagar jantar para Marcos Paulo: 'Está entrosada a dupla'

Atacante teve a assistência do companheiro para marcar o gol do Fluminense, mas precisou sair depois do lance pois estava com dor de cabeça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 22:03

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 22:03

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Formados na base do Fluminense, Evanilson e Marcos Paulo são responsáveis por boa parte dos gols do time de Odair Hellmann em 2020. Contra o Botafogo, no empate por 1 a 1 no amistoso deste sábado, o segundo serviu de garçom para o primeiro balançar a rede pelo lado tricolor no início do segundo tempo. Após a partida, Evanilson brincou e disse que vai pagar um jantar para o companheiro.
- Um belo passe do Marcos Paulo, né. Ele já vinha dando alguns nas outras partidas. Está entrosada a dupla. Agora tenho que pagar um jantar para ele. Conversei com ele, vou ter que pagar. Não só o de hoje, mas também dos outros jogos. Quando eu olho, ele já vira a cabeça e sei que preciso ir para o facão.
Sim, conversamos antes do jogo ou até mesmo antes. Quando ele pede para eu abrir. Deu certo até aqui (risos) - afirmou em entrevista à "FluTV".
Com o gol contra o Botafogo, Evanilson agora marcou contra os três rivais do Fluminense no Rio de Janeiro. Vivendo a primeira temporada completa na equipe principal, o jogador exaltou o momento que está vivendo e explicou por que acabou substituído por Odair Hellmann logo após o lance do gol.
- Fico muito feliz. É motivo de muita alegria, meu primeiro ano como profissional já fazendo gol nos principais times do Rio de Janeiro. Antes do jogo eu conversei com o Odair. Eu estava passando meio mal, com dor de cabeça. A meta era jogar só 45 minutos. Depois, no intervalo, combinamos de ficar mais 10. Joguei, fiz o gol e ele me tirou - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados