Evanilson explica substituição e diz que vai pagar jantar para Marcos Paulo: 'Está entrosada a dupla'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Formados na base do Fluminense, Evanilson e Marcos Paulo são responsáveis por boa parte dos gols do time de Odair Hellmann em 2020. Contra o Botafogo, no empate por 1 a 1 no amistoso deste sábado, o segundo serviu de garçom para o primeiro balançar a rede pelo lado tricolor no início do segundo tempo. Após a partida, Evanilson brincou e disse que vai pagar um jantar para o companheiro.

- Um belo passe do Marcos Paulo, né. Ele já vinha dando alguns nas outras partidas. Está entrosada a dupla. Agora tenho que pagar um jantar para ele. Conversei com ele, vou ter que pagar. Não só o de hoje, mas também dos outros jogos. Quando eu olho, ele já vira a cabeça e sei que preciso ir para o facão.

Sim, conversamos antes do jogo ou até mesmo antes. Quando ele pede para eu abrir. Deu certo até aqui (risos) - afirmou em entrevista à "FluTV".

Com o gol contra o Botafogo, Evanilson agora marcou contra os três rivais do Fluminense no Rio de Janeiro. Vivendo a primeira temporada completa na equipe principal, o jogador exaltou o momento que está vivendo e explicou por que acabou substituído por Odair Hellmann logo após o lance do gol.