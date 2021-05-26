Europa League, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

A quarta-feira (26) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O dia marca a final da Europa League de 2021. Villarreal e Manchester United se enfrentam, às 16h (de Brasília), para disputar o título europeu.
Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, às 21h (horário de Brasília).
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Villareal x Manchester United Europa LeagueOnde assistir: Fox Sports
19h - Olimpia x Deportivo Táchira Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h - Internacional x Always Ready Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Bahia x Torque Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Independiente x Guabirá Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - Boca Juniors x The Strongest Copa LibertadoresOnde assistir: Conmebol TV
21h - Barcelona x Santos Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
21h30 - Rosario Central x 12 de Octubre Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Corinthians x River Plate Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Huachipato x San Lorenzo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Sport Huancayo x Peñarol Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
23h - Universidad Católica x Atlético Nacional Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
23h - Nacional x Argentinos Juniors Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports