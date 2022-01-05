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'Eu decido', desabafa Matheus Araújo após garantir vitória do Corinthians na estreia da Copinha

Meia também recebeu elogios de Keven, seu companheiro, e autor do primeiro gol corintiano contra o Resende: 'Muito fácil jogar com ele'...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 00:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 00:32

Se não sofrido, não é Corinthians. Até na base. Na estreia do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira (4), contra o Resende, do Rio de Janeiro, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a equipe do Parque São Jorge, garantiu a vitória no último minuto, com gol do camisa 10 corintiano, Matheus Araújo. Após um primeiro tempo empatado sem gols, o Corinthians abriu o placar no início do segundo tempo, com Keven, controlou as ações na etapa final, mas sofreu um pênalti no último minuto regulamentar. No entanto, nos acréscimos o Time do Povo foi e busca da vitória, com Matheus Araújo garantindo o resultado.
Após ir às redes, anotando o segundo tento do Corinthians, o meia gritou 'eu decido', e ao fim da partida, o jogador explicou o desabafo, no calor da emoção.
- Esse eu decido' foi emoção do momento, toda torcida aqui. Fiquei feliz demais por ter feito o gol - disse em entrevista ao SporTV.
Ainda assim, Araújo destacou o primeiro gol corintiano, marcado por Keven, em uma linda finalização de fora da área.
- Tem que dar todo mérito para ele (Keven), ele foi feliz por acertar aquele chute - afirmou Matheus, que, por sua vez, foi elogiado pelo companheiro.
- Araújo é muito fácil de jogar ao lado dele. Sempre que a gente tá junto procuramos um ao outro. Feliz por ter feito o gol e ter saído com a vitória - destacou Keven.
Destaque da base corintiana, Matheus Araújo teve o seu contrato renovado nos últimos dias de 2021. O vínculo anterior se encerraria em maio de 2022 e foi esticado até dezembro de 2024.
Crédito: KeveneMatheusAraújo(fotogarantiramvitóriadoTimãonaestreiadaCopinha(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians)

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