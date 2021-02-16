Estudo, ajustes e recuperações: as missões do Flamengo na semana de treinos antes da 'final' contra o Inter

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após folgar no dia seguinte à vitória sobre o Corinthians, o Flamengo se reapresenta, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu e inicia a semana mais importante da temporada. Com uma "decisão" contra o Inter à vista, a equipe rubro-negra terá cinco dias para estudar o adversário, recuperar fisicamente os atletas e realizar os ajustes finais.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoO confronto do próximo domingo, no Maracanã, terá ares de final antecipada do Brasileirão, pois envolve os dois primeiros colocados, que estão separados por apenas um ponto. Com 69 pontos, o Inter pode, inclusive, garantir o título em caso de vitória. Já o Flamengo (68) buscará o triunfo para assumir a liderança e chegar na rodada final em situação confortável.

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EXAMES E RECUPERAÇÕES

Na reapresentação desta terça-feira, as atenções estarão voltadas às situações físicas dos atletas. Principalmente, de dois titulares que foram substituídos com lesões na partida contra o Corinthians: Arrascaeta, com dores no tornozelo direito, e Gabigol, com uma entorse no joelho esquerdo.

Ambos serão reavaliados pelo departamento médico para descobrirem se precisarão passar por tratamento. Em avaliação preliminar ainda no Maracanã, os médicos rubro-negros entenderam que os casos não eram graves e permitiram que os dois jogadores tivessem a folga na segunda-feira. Gabigol, inclusive, aproveitou o dia livre para viajar para Guarujá.

Além deles, os jogadores que estiveram em campo no domingo devem realizar um treino regenerativo para garantir a recuperação muscular e aprimorar a parte física. Rodrigo Caio, que voltou de lesão recentemente, e Gerson, substituído por cansaço contra o Corinthians, devem receber atenção especial dos fisioterapeutas.

A principal dúvida para a partida é Diego Alves. O goleiro ainda realiza trabalhos específicos no tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e não iniciou o processo de transição no campo. A expectativa é que Hugo Souza permaneça como titular na partida decisiva.

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ESTUDO E AJUSTES FINAIS

Além da parte física, a semana será de preparação técnica e tática. Sem dúvidas, dada a importância do jogo, o Inter já vendo sendo alvo de estudo da comissão técnica e do departamento de análise de desempenho do Flamengo há algumas semanas. Agora, a missão de Rogério Ceni será passar as informações para os atletas e formular a melhor estratégia para o confronto.

Diferentemente do Flamengo, o Inter de Abel Braga se caracteriza por ser uma equipe reativa, que preza pelos contra-ataques. Isso fica claro quando se vê que na sequência recorde de nove vitórias consecutivas, o Colorado teve menos de 50% de posse de bola em todas as partidas. Dos últimos doze jogos, o único em que o clube gaúcho teve mais posse de bola foi justamente na derrota por 2 a 1 para o Sport, no Beira-Rio.

Diante desse cenário, é possível imaginar um Flamengo propondo o jogo e buscando envolver o adversário até encontrar espaços no campo de ataque. Importantes na saída de bola e na manutenção da posse, Willian Arão e Rodrigo Caio devem compor novamente a dupla de zaga titular - apenas pela terceira vez na temporada.