Estrutura avançada para a FLA TV, recordes e transmissão internacional: Flamengo mira noite histórica

Crédito: Reprodução / YouTube

O Maracanã amanheceu decorado com bandeiras rubro-negras nesta quarta-feira. O que tinha tudo para ser apenas um jogo da Taça Rio, onde o Flamengo já se encontra classificado às semifinais, pode tornar-se uma noite histórica. É o que mira o clube nesta quarta-feira, para o duelo contra o Boavista, às 21h30.

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A transmissão na FLA TV, canal oficial no YouTube, por exemplo, está agendada e disponível para o torcedor "definir lembrete" desde o início da semana, com a hashtag "#EuAssistoNaFlaTV" sendo promovida em profusão, até por jogadores. E a estrutura para a transmissão contará com um avanço significativo. Isso porque, segundo informou primeiramente o jornalista Ricardo Lay, do canal Fox Sports, 11 câmeras serão usadas nesta noite, através de uma produtora contratada e que presta serviços para a Globosat.

Caso o Tribunal de Justiça não vá de encontro ao recurso da Globo, que visa frustrar os planos do Flamengo, horas que antecedem o jogo, a transmissão da FLA TV iniciará às 19h30.

RECORDES NO RADAR

O Flamengo foi o único clube que não negociou os direitos de transmissão com a Globo para o Carioca de 2020. Assim, a FLA TV tem feito a cobertura das partidas anteriores apenas com o áudio, sem imagens ao vivo. A exceção foi no confronto com a Portuguesa, em 14 março, o último do time de Jorge Jesus antes da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

A título de curiosidade: 3.300.000 é o recorde de acessos simultâneos em uma única live no YouTube, esta promovida pela cantora Marília Mendonça, no dia 8 de abril. Nas redes sociais, a torcida está mobilizada para quebrar esta marca.

TRANSMISSÃO INTERNACIONAL

Além do YouTube, o Flamengo, que disponibilizou ingressos simbólicos para o jogo deste dia 1º (saiba mais aqui), transmitirá o jogo através do Facebook e do Twitter para todo o Brasil. E também haverá transmissão internacional.

Para todos os outros países, o jogo também será transmitido via plataforma MyCujoo. O LANCE! conversou com Terence Gargantini, diretor geral da empresa no Brasil e América Latina, que confirmou, sem entrar em mais detalhes acerca da parceria: