'Estrela Solitária viverá no meu peito', afirma Luís Castro após ser anunciado novo técnico do Botafogo

O técnico Luís Castro deixou transparecer sua alegria por iniciar o trabalho no comando do Botafogo. Em postagem divulgada em suas redes sociais, o recém-oficializado comandante alvinegro afirmou. "A partir de hoje, a Estrela Solitária viverá no meu peito. Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece!".

A chegada do treinador põe fim a uma longa novela. O Botafogo teve de esperar o fim da participação do Al Duhail na Copa do Emir para contar com o português.

Luís Castro desembarca no Rio de Janeiro no domingo (27), no Aeroporto do Galeão, às 6h. Seu vínculo com o Alvinegro será de dois anos.