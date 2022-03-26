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'Estrela Solitária viverá no meu peito', afirma Luís Castro após ser anunciado novo técnico do Botafogo

Treinador, oficializado nesta sexta-feira (25), esbanja entusiasmo: 'Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece!'...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 21:06
O técnico Luís Castro deixou transparecer sua alegria por iniciar o trabalho no comando do Botafogo. Em postagem divulgada em suas redes sociais, o recém-oficializado comandante alvinegro afirmou. "A partir de hoje, a Estrela Solitária viverá no meu peito. Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece!".
A chegada do treinador põe fim a uma longa novela. O Botafogo teve de esperar o fim da participação do Al Duhail na Copa do Emir para contar com o português.
Luís Castro desembarca no Rio de Janeiro no domingo (27), no Aeroporto do Galeão, às 6h. Seu vínculo com o Alvinegro será de dois anos.
Crédito: TécnicochegaaoRiodeJaneironodomingo(Foto:Divulgação/Botafogo

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