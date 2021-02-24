Estreia do Santos no Campeonato Paulista tem mudança de horário

Cumprindo a determinação do Governo do Estado, a Federação Paulista de Futebol fez alterações nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista. As mudanças afetaram um total de 15 partidas, sendo apenas uma envolvendo o Santos.O Peixe entrará em campo contra o Santo André, na sua estreia na competição, neste domingo, às 19h, no Canindé. Inicialmente, a partida estava marcada para às 19h15.Os outros dois jogos dos Santos estão mantidos. O Peixe receberá a Ferroviária na segunda rodada, na Vila Belmiro, dia 3 de março, às 17h. Na terceira rodada tem clássico contra o São Paulo, no Morumbi, dia 6, às 19h.As mudanças ocorreram pelo fato do Estado querer restringir a circulação de pessoas nas ruas entre 23h e 5h devido o aumento de casos do COVID-19. Chamada de "toque de restrição", a medida vai valer a partir de sexta (26) e vai até 14 de março.