Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Estreia do Inter no Gauchão terá Miguel Ángel Ramírez assistindo in-loco

Treinador que teve como seu último clube o Independiente del Valle-EQU chegou nessa segunda-feira (1) a cidade de Porto Alegre...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:22

Crédito: Divulgação/Independiente Del Valle
Técnico que precisa apenas assinar o contrato para poder oficialmente ser considerado como o novo comandante do Internacional, o espanhol Miguel Ángel Ramírez está na cidade de Porto Alegre. Além de oficializar o acordo, Ramírez já acompanhará ao vivo o duelo frente ao Juventude às 20h (de Brasília) no Beira-Rio pela estreia no Campeonato Gaúcho. >Começou! Simule como ficará o primeiro turno do GauchãoQuem estará no banco de reservas do Colorado no jogo dessa noite será o treinador da equipe Sub-20, Fábio Matias, sendo que os principais nomes do plantel não atuarão nas primeiras rodadas para diminuir o desgaste acumulado na última temporada.
Aos 36 anos de idade, o profissional que chega com outros três nomes que farão parte de sua comissão técnica (dois auxiliares e um preparador físico) terá a sua primeira chance no futebol brasileiro no clube onde deve assinar contrato válido até 2022.
Tendo as primeiras oportunidades na Academia Aspire, moderno centro esportivo de várias modalidades para fomentar a prática no país, Ramírez chegou para treinar as categorias de base do Independiente del Valle-EQU em 2018 antes de assumir a equipe principal e estruturar o destacado trabalho que culminou na conquista do inédito título da Copa Sul-Americana em 2019.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados