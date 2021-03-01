Estreia do Inter no Gauchão terá Miguel Ángel Ramírez assistindo in-loco

Técnico que precisa apenas assinar o contrato para poder oficialmente ser considerado como o novo comandante do Internacional, o espanhol Miguel Ángel Ramírez está na cidade de Porto Alegre. Além de oficializar o acordo, Ramírez já acompanhará ao vivo o duelo frente ao Juventude às 20h (de Brasília) no Beira-Rio pela estreia no Campeonato Gaúcho. >Começou! Simule como ficará o primeiro turno do GauchãoQuem estará no banco de reservas do Colorado no jogo dessa noite será o treinador da equipe Sub-20, Fábio Matias, sendo que os principais nomes do plantel não atuarão nas primeiras rodadas para diminuir o desgaste acumulado na última temporada.
Aos 36 anos de idade, o profissional que chega com outros três nomes que farão parte de sua comissão técnica (dois auxiliares e um preparador físico) terá a sua primeira chance no futebol brasileiro no clube onde deve assinar contrato válido até 2022.
Tendo as primeiras oportunidades na Academia Aspire, moderno centro esportivo de várias modalidades para fomentar a prática no país, Ramírez chegou para treinar as categorias de base do Independiente del Valle-EQU em 2018 antes de assumir a equipe principal e estruturar o destacado trabalho que culminou na conquista do inédito título da Copa Sul-Americana em 2019.