Estreia de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians completa 12 anos

Ronaldo Fenômeno estreou pelo Corinthians há exatamente 12 anos. No dia 4 de março de 2009, ele vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O duelo ocorreu no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara-GO.Na época, o Corinthians era comandado pelo técnico Mano Menezes, que colocou Ronaldo em campo aos 22 minutos do segundo tempo. O Timão já vencia o Itumbiara por 2 a 0 e o Fenômeno substituiu o também atacante Souza. A partida terminou com vitória por 2 a 0.