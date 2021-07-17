Estreia de Renato Gaúcho pelo Flamengo no Brasileiro terá cinco desfalques; veja os relacionados

Na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo fez o segundo treino após o compromisso pela Libertadores e finalizou a preparação para o jogo contra o Bahia, a ser realizado neste domingo, às 18h15, em Pituaçu. E o clube já divulgou a lista de 24 relacionados para a viagem (um será cortado do banco), com cinco desfalques, além da volta de Diego Ribas.O camisa 10 retorna após estiramento e edema ósseo e entorses no tornozelo e joelho da perna esquerda. Diego não atuava desde o jogo contra o Cuiabá, no dia 1º deste mês. Por outro lado, Renato Gaúcho estreará pelo clube no Brasileirão com cinco desfalques, sendo dois informados via assessoria de imprensa do Rubro-Negro neste sábado: Thiago Maia e Piris da Mota.
- O atleta Thiago Maia segue a programação de retorno gradual. Realizará trabalho de reforço no joelho, no CT - disse o Fla, antes de externar a situação do paraguaio:
- O atleta Piris da Motta sentiu dores no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Iniciou tratamento.
Os dois volantes se juntam a Rodrigo Caio, Bruno Henrique e César no departamento médico do Flamengo, que totalizada cinco baixas para o duelo deste fim de semana. O camisa 33, no entanto, não preocupa para o jogo da volta das semifinais da Libertadores, na quarta, contra o Defensa y Justicia.
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O Flamengo enfrenta o Bahia pela 12ª rodada no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, com 15 pontos conquistados em nove partidas.
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