Estreia de Renato Gaúcho pelo Flamengo no Brasileiro terá cinco desfalques; veja os relacionados

Na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo fez o segundo treino após o compromisso pela Libertadores e finalizou a preparação para o jogo contra o Bahia, a ser realizado neste domingo, às 18h15, em Pituaçu. E o clube já divulgou a lista de 24 relacionados para a viagem (um será cortado do banco), com cinco desfalques, além da volta de Diego Ribas.O camisa 10 retorna após estiramento e edema ósseo e entorses no tornozelo e joelho da perna esquerda. Diego não atuava desde o jogo contra o Cuiabá, no dia 1º deste mês. Por outro lado, Renato Gaúcho estreará pelo clube no Brasileirão com cinco desfalques, sendo dois informados via assessoria de imprensa do Rubro-Negro neste sábado: Thiago Maia e Piris da Mota.