Estreia contra equipe carioca e Dérbi na 3ª rodada: veja tabela com os jogos do Corinthians no Brasileirão 2022

Na noite de quarta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela com todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. O Corinthians, que terminou em 5º lugar na úlitma edição e não vence o torneio desde 2017, estreia fora de casa contra o Botafogo, entre os dias 9,10 ou 11 de abril.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

O jogo contra o Glorioso, campeão da última edição da Série B, será uma semana após o encerramento do Campeonato Paulista. A primeira partida na Neo Química Arena será na 2ª rodada, diante do Avaí, também recém-promovido para a Série A.

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Um fato interessante sobre a tabela diz respeito ao primeiro clássico disputado pelo Timão. Assim como na edição de 2021, o Dérbi contra o Palmeiras será disputado na 3ª rodada do campeonato nacional, no Allianz Parque, entre os dias 23, 24 e 25 de abril.

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O embate do Corinthians contra o atual campeão brasileiro, Atlético-MG, está marcado para a úlitma rodada do primeiro turno, entre os dias 23, 24 e 27 de julho.

VEJA TABELA COMPLETA DOS JOGOS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO1ª rodada (9/4, 10/4 ou 11/4) - Botafogo x Corinthians 2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4) - Corinthians x Avaí 3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4) - Palmeiras x Corinthians 4ª rodada (30/4, 1/5 ou 2/5) - Corinthians x Fortaleza 5ª rodada (7/5, 8/5 ou 9/5) - Red Bull Bragantino x Corinthians 6ª rodada (14/5, 15/5 ou 16/5) - Internacional x Corinthians 7ª rodada (21/5, 22/5 ou 23/5) - Corinthians x São Paulo 8ª rodada (28/5, 29/5 ou 30/5) - Corinthians x América-MG 9ª rodada (4/6, 5/6 ou 6/6) - Atlético-GO x Corinthians 10ª rodada (8/6 ou 9/6) - Cuiabá x Corinthians 11ª rodada (11/6, 12/6 ou 13/6) - Corinthians x Juventude12ª rodada (15/6 ou 16/6) - Athletico x Corinthians 13ª rodada (18/6, 19/6 ou 20/6) - Corinthians x Goiás 14ª rodada (25/6, 26/6 ou 27/6) - Corinthians x Santos 15ª rodada (2/7, 3/7 ou 4/7) - Fluminense x Corinthians 16ª rodada (9/7, 10/7 ou 11/7) - Corinthians x Flamengo 17ª rodada (16/7, 17/7 ou 18/7) - Ceará x Corinthians 18ª rodada (20/7 ou 21/7) - Corinthians x Coritiba 19ª rodada (23/7, 24/7 ou 25/7) - Atlético-MG x Corinthians 20ª rodada (30/7, 31/7 ou 1/8) - Corinthians x Botafogo 21ª rodada (6/8, 7/8 ou 8/8) - Avaí x Corinthians 22ª rodada (13/8, 14/8 ou 15/8) - Corinthians x Palmeiras 23ª rodada (20/8, 21/8 ou 22/8) - Fortaleza x Corinthians 24ª rodada (27/8, 28/8 ou 29/8) - Corinthians x Red Bull Bragantino 25ª rodada (3/9, 4/9 ou 5/9) - Corinthians x Internacional26ª rodada (10/9, 11/9 ou 12/9) - São Paulo x Corinthians 27ª rodada (17/9, 18/9 ou 19/9) - América-MG x Corinthians 28ª rodada (28/9 ou 29/9) - Corinthians x Atlético-GO 29ª rodada (30/9, 1/10 ou 3/10) - Corinthians x Cuiabá 30ª rodada (5/10 ou 6/10) - Juventude x Corinthians 31ª rodada (8/10, 9/10 ou 10/10) - Corinthians x Athletico 32ª rodada (15/10, 16/10 ou 17/10) - Goiás x Corinthians 33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10) - Santos x Corinthians 34ª rodada (26/10 ou 27/10) - Corinthians x Fluminense 35ª rodada (28/10, 29/10 ou 31/10) - Flamengo x Corinthians 36ª rodada (5/11, 6/11 ou 7/11) - Corinthians x Ceará 37ª rodada (9/11 ou 10/11) - Coritiba x Corinthians38ª rodada (13/11) - Corinthians x Atlético-MG