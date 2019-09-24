'Estou na pior fase da minha carreira. Errei várias vezes', diz Neymar

Neymar não foram como ele esperava. Em entrevista ao jornal inglês 'The Mirror', o craque brasileiro abriu o jogo: assumiu alguns erros, falou de suas frustrações, confiança e saúde mental. O atacante assumiu estar no pior momento de sua carreira, mas que está recuperando a confiança. Lesões, janela de transferências conturbada, problemas extracampo e hostilidade da torcida. As últimas temporadas denão foram como ele esperava. Em entrevista ao jornal inglês 'The Mirror', o craque brasileiro abriu o jogo: assumiu alguns erros, falou de suas frustrações, confiança e saúde mental. O atacante assumiu estar no pior momento de sua carreira, mas que está recuperando a confiança.

Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram

"Estou na pior fase da minha carreira, tive duas lesões graves nos últimos dois anos e tenho saudade de marcar gols. Estou tentando me preparar para impedir que isso volte a acontecer", disse, e completou: "Eu errei várias vezes e recuperei toda a confiança que tinha por um preço alto, mas acho que é normal que os seres humanos falhem, faz parte da vida e, devido a esses erros, você cresce e aprende", pontuou.

Confira os melhores trechos da entrevista

SAÚDE MENTAL

- Quando você está mentalmente bem, as coisas acontecem naturalmente. É mais provável que você faça as coisas certas. Se você não estiver tão bem, as coisas não acontecerão como você espera. Às vezes é difícil porque você tem que ser perfeito e, como ser humano, é impossível.

REAÇÕES

- Chega a um ponto em que acabo frustrado, com raiva, explodindo e sem me comunicar de maneira correta. Estou tentando melhorar isso. Sempre que preciso conversar com alguém, eu tento. E acho que isso está me fazendo bem.

O PREÇO DA FAMA

- Quando a fama acontece para você, acaba sendo um pouco estranho, mas você se acostuma. Eu me sinto muito orgulhoso e feliz. Sou muito honrado de ser uma pessoa que é um exemplo para os outros. Se eu posso ajudar de alguma forma, eu sempre tento fazer a coisa certa, jogar futebol, tirar uma foto ou dar um abraço. Eu quero ser o melhor jogador do mundo, simples assim.

IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA

- Confiança é uma característica que você tem que ter. Se perder isso (a confiança), você perde o seu estilo, suas habilidades. Ser confiante faz com que você se arrisque a fazer coisas diferentes e isso é importante no campo.

FORÇA DA FAMÍLIA

- Meus pais, minha irmã, minha família e meus amigos - é para eles que eu jogo futebol e treino todo dia, eu sei que eles vão estar sempre do meu lado. Eles foram as pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada, então eles são as minhas inspirações.

HOBBY

- Quando estou em casa tento ficar com meus amigos. Eu jogo jogos no computador. Converso com meus amigos no Brasil, passo tempo com a minha família. Faço coisas que me deixam bem. Escuto música antes de todo jogo e sempre rezo, às vezes com meu pai. São coisas que me fazem bem.

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