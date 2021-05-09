'Estou fazendo minha história aqui', diz Kayky após ajudar o Fluminense a ir para a decisão do Carioca

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

A euforia marcou o atacante Kayky ao fim da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã. O jovem, que marcou um dos gols da partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca, falou sobre a sua ascensão nas Laranjeiras.

- Fico feliz pelo momento que venho conseguindo no Fluminense. Estou fazendo história no clube que me revelou - declarou ao PPV do Campeonato Carioca.

Em seguida, o jogador de 17 anos falou sobre a expectativa de medir forças com o Flamengo na final do Estadual.

- Subir para o profissional e conseguir ir para a final é um momento único. Quem quer conquistar título não escolhe adversário. Com ou sem favorito, será campeão quem jogar melhor - declarou.