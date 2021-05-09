Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Estou fazendo minha história aqui', diz Kayky após ajudar o Fluminense a ir para a decisão do Carioca
futebol

'Estou fazendo minha história aqui', diz Kayky após ajudar o Fluminense a ir para a decisão do Carioca

Jogador de 17 anos destaca boa fase no Tricolor das Laranjeiras e, após 3 a 1 sobre a Portuguesa, neste domingo, projeta final do Estadual: 'Momento único'...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:48
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A euforia marcou o atacante Kayky ao fim da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã. O jovem, que marcou um dos gols da partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca, falou sobre a sua ascensão nas Laranjeiras.
- Fico feliz pelo momento que venho conseguindo no Fluminense. Estou fazendo história no clube que me revelou - declarou ao PPV do Campeonato Carioca.
Em seguida, o jogador de 17 anos falou sobre a expectativa de medir forças com o Flamengo na final do Estadual.
- Subir para o profissional e conseguir ir para a final é um momento único. Quem quer conquistar título não escolhe adversário. Com ou sem favorito, será campeão quem jogar melhor - declarou.
Passada a classificação para a final do Carioca, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, mas pela Copa Libertadores. A equipe encara o Santa Fe, às 21h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados