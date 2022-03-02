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Estica e puxa! Vítor Pereira aprova Diego Costa, Corinthians retoma negociação, mas vê entraves

Após a chegada do novo treinador, diretoria corintiana volta a conversar com estafe do atacante, mas pedida salarial do atleta é considerada alta...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 18:24

Publicado em 02 de Março de 2022 às 18:24

Com a chegada do português Vítor Pereira para o comando técnico, o Corinthians retomou as tratativas com o estafe de Diego Costa na busca de um centroavante de peso para esta temporada. O nome de Diego foi visto de forma positiva pela comissão técnica corintiana, e a diretoria, por sua vez, aproveitou o aceno positivo do jogador para um acerto para voltar a conversar com os representantes.
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Porém, inicialmente a parte salarial já se tornou um entrave. O Timão ofereceu um salário na casa de R$ 600 a 700 mil mensais para Costa, mas os agentes do atleta só aceitaram conversar por pelo menos R$ 1 milhão.
A informação dos valores que, no momento, travam o negócio, foram inicialmente publicados pelo "Meu Timão" e confirmados pelo LANCE!.
A pedida de R$ 1 milhão de Diego Costa ainda assim é inferior a apresentada pelo jogador no início do ano, após ele rescindir o seu vínculo com o Atlético-MG e ter sido procurado pelo Corinthians. No entanto, a realidade daquele momento era outra, pois o jogador estava focado em retornar para o futebol europeu.
Como não houve propostas interessantes do Velho Continente, Diego voltou a acenar com a possibilidade de vestir a camisa corintiana, inclusive podendo ceder em algumas pedidas da primeira investida. Porém, a proposta salarial do clube alvinegro representa em uma redução salarial de cerca de 50% em relação a que Diego Costa recebia no Galo, na última temporada.
As negociações seguem, mas, a princípio, caminham em passos lentos. A ideia do estafe de Diego Costa é esticar a pedida para conseguir fechar o mais próximo do milhão desejado, enquanto a diretoria do Corinthians tende a puxar para ter o centroavante abaixo do teto salarial.
Crédito: DiegoCostaestalivrenomercadodesdequedeixouoGalo(Foto:PedroSouza/Atlético

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