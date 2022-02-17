ESTATÍSTICAS: Corinthians teve 100% de acerto nas finalizaçõs no 2º tempo contra o São Bernardo

Efetividade, é com essa palavra que podemos resumir o segundo tempo do Corinthians na vitória por 3 a 0 contra o São Bernardo, na última quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Além de marcar os três gols na etapa final, o Timão conseguiu aumentar o percentual de posse de bola, que já era alto desde o primeiro tempo, e não errou finalizações nos 45 minutos finais.

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Se na primeira metade do jogo o clube alvinegro teve 63,6% de posse de bola, mas havia dado três chutes, sendo apenas um no alvo, na etapa complementar o número de posse subiu para 68,8% o de finalizações cresceu para nove, sendo seis no gol, um percentual de acerto de 77,8%.

Diante do Bernô, o Corinthians também registrou bons números defensivos. No primeiro tempo o time não errou os cinco desarmes que teve, e no total falhou em apenas dois dos 16 que teve na partida, tendo 87,5% de acerto. Nas interceptações a taxa de acerto foi menor, 60%, com três em cinco corretas.

Nas estatísticas individuais, destaque para o aproveitamento de Róger Guedes que marcou dois gols nas suas duas únicas finalizações na partida. Willian, que anotou o terceiro, também colocou na meta os dois chutes que deu no jogo, um deles parou no goleiro. Paulinho foi outro que não errou o alvo nos tiros que deu, mas acabou passando em branco.

Em relação aos passes, Fábio Santos foi o que mais acertou, 111 em 117 tentativas. E Gil foi o único do Timão que não errou, sendo ainda o segundo maior passador do time em campo, com 88.

Confira as estatísticas gerais da partida, de acordo com o Footstats:

Posse de bola: Corinthians 66,19% x 33,81% São BernardoFinalizações: Corinthians 9 (7 certas / 2 erradas - 77,8%) x 9 (2 certas / 7 erradas - 22,2%) São BernardoPasses: Corinthians 678 (642 certos / 36 errados - 94,7%) x 248 (216 certos / 32 errados - 87,1%) São BernardoCruzamentos: Corinthians 28 (4 certos / 24 errados - 14,3%) x 9 (5 certos / 4 errados - 55,6%) São BernardoLançamentos: Corinthians 14 (4 certos / 10 errados - 28,6%) x 19 (10 certos / 9 errados - 52,6%) São BernardoDesarmes: Corinthians 16 (14 certos / 2 errados - 87,5%) x 15 (11 certos / 4 errados - 73,3%) São BernardoInterceptações: Corinthians 5 (3 certos / 2 errados - 60%) x 2 (2 certas / 0 errada - 100%) São BernardoDribles: Corinthians 16 (10 certas / 6 erradas - 62,5%) x 2 (2 certos / 0 errado - 100%) São BernardoEscanteios: Corinthians 10 x 3 São BernardoDefesas: Corinthians 2 (1 difícil) x 4 (0 difícil) São BernardoFaltas sofridas: Corinthians 16 x 9 São BernardoPênaltis a favor: Corinthians 1 x 0 São BernardoImpedimentos: Corinthians 2 x 1 São BernardoCartões Amarelos: Corinthians 1 x 3 São BernardoCartões Vermelhos: Corinthians 0 x 0 São Bernardo