Estão à venda os ingressos para a exposição do Museu do Futebol que homenageia Barbosa

O Museu do Futebol inaugura, neste sábado, a exposição "Tempo de Reação - 100 anos do goleiro Barbosa". A mostra é uma homenagem ao goleiro revolucionário e ídolo do Vasco, mas injustiçado socialmente no Brasil. Os ingressos já podem ser adquiridos e custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).Os bilhetes podem ser adquiridos em www.museudofutebol.com.br/ingressos. Têm direito à gratuidade crianças até 7 anos, profissionais da rede pública de ensino, pessoas com deficiência e outras categorias como taxistas e policiais. No site do museu também é possível conferir os documentos para comprovação.