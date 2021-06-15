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Estão à venda os ingressos para a exposição do Museu do Futebol que homenageia Barbosa

Mostra tem início neste sábado e é mais uma etapa na construção da narrativa digna ao tamanho do goleiro, que foi revolucionário, ídolo do Vasco, mas injustiçado no Brasil...
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Publicado em 

15 jun 2021 às 20:05

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 20:05

Crédito: Barbosa foi execrado em vida, mas vem sendo justamente louvado nos últimos anos (Arte Lance!
O Museu do Futebol inaugura, neste sábado, a exposição "Tempo de Reação - 100 anos do goleiro Barbosa". A mostra é uma homenagem ao goleiro revolucionário e ídolo do Vasco, mas injustiçado socialmente no Brasil. Os ingressos já podem ser adquiridos e custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).Os bilhetes podem ser adquiridos em www.museudofutebol.com.br/ingressos. Têm direito à gratuidade crianças até 7 anos, profissionais da rede pública de ensino, pessoas com deficiência e outras categorias como taxistas e policiais. No site do museu também é possível conferir os documentos para comprovação.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Mesmo quem não paga precisa emitir as entradas na internet. O Museu do Futebol fica no Pacaembu, em São Paulo (SP), e fica aberto de terça a domingo, das 9h às 17h. Podem entrar 30 pessoas a cada 15 minutos, todas de máscara.

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