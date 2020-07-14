'Estamos na expectativa dele resolver os problemas', diz Lopes sobre futuro de Guarín

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco se empenhará para garantir a permanência de Fredy Guarín no elenco. Em "live" promovida pelo canal Fox Sports na noite da última segunda-feira, o coordenador técnico Antônio Lopes contou a situação do colombiano ratificou a sua relevância para que o elenco cruz-maltino deslanche na temporada.

- O Guarín está com um problema em casa, na família. Viajou devidamente autorizado pela direção do Vasco para a Colômbia. Foi resolver os problemas que necessitava, vai voltar, tranquilamente, e irá começar os treinamentos com o grupo que já está em treinamento. Estamos nessa expectativa - afirmou.

Lopes também ressaltou como está o clima em torno da espera do meia.

- Queremos o Guarín, o Ramon quer contar com ele. É um jogador excepcional, já mostrou isso envergando a camisa do Vasco da Gama, fez boas partidas. Estamos na expectativa dele resolver os problemas que estão para ser resolvidos e iniciar os treinamentos juntos com o elenco - disse.

O compasso de espera continua na Colina. Na terça-feira passada, Guarín, em live enigmática, afirmou.