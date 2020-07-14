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'Estamos na expectativa dele resolver os problemas', diz Lopes sobre futuro de Guarín

Coordenador técnico faz mistério sobre colombiano, mas frisa sua relevância para a sequência  da temporada: 'Queremos o Guarín, é um jogador excepcional'...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 13:30
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco se empenhará para garantir a permanência de Fredy Guarín no elenco. Em "live" promovida pelo canal Fox Sports na noite da última segunda-feira, o coordenador técnico Antônio Lopes contou a situação do colombiano ratificou a sua relevância para que o elenco cruz-maltino deslanche na temporada.
- O Guarín está com um problema em casa, na família. Viajou devidamente autorizado pela direção do Vasco para a Colômbia. Foi resolver os problemas que necessitava, vai voltar, tranquilamente, e irá começar os treinamentos com o grupo que já está em treinamento. Estamos nessa expectativa - afirmou.
Lopes também ressaltou como está o clima em torno da espera do meia.
- Queremos o Guarín, o Ramon quer contar com ele. É um jogador excepcional, já mostrou isso envergando a camisa do Vasco da Gama, fez boas partidas. Estamos na expectativa dele resolver os problemas que estão para ser resolvidos e iniciar os treinamentos juntos com o elenco - disse.
O compasso de espera continua na Colina. Na terça-feira passada, Guarín, em live enigmática, afirmou.
- De coração: eu vou, mas volto. É um até logo, nunca adeus - afirmou, ao lado do cantor MC Darlan.

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