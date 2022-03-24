'Estamos focados em fazer história', diz Rony sobre classificação do Palmeiras à semifinal do Paulistão

Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na quarta-feira (23), no Allianz Parque, o atacante Rony disse que o grupo está preparado para fazer história mais uma vez pelo clube, desta vez no Campeonato Paulista.O resultado, além de manter o Verdão invicto no Estadual, classificou a equipe para a semifinal pela nona vez seguida.

- Estou muito feliz de estar mais uma vez em uma semifinal com o Palmeiras. O clube briga por títulos e a gente sabe da importância de se vencer o Paulista, esta todo mundo motivado e confiante para mais uma vez conquistar esse campeonato. A motivação vem dentro de cada um de nós. Somos vencedores e a cada competição queremos brigar por ela, e no Paulista não esta sendo diferente. Está todo mundo focado e dedicado para mais uma vez fazer historia pelo clube - afirmou.

O Alviverde agora espera pelo jogo entre Corinthians e Guarani, logo mais nesta quinta-feira, para descobrir seu adversário no duelo do final de semana. Caso o Bugre surpreenda o rival alvinegro, enfrentará o Palmeiras. Senão, o adversário será o Bragantino. O confronto será no Allianz Parque e a data ainda será definida pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Independentemente do adversário, Rony projeta dificuldades.

- O Paulista não tem jogo fácil, as equipes são qualificadas, têm grandes treinadores que também querem mostrar seu valor. É uma das competições estaduais mais disputadas, sabemos que não vai ser fácil. A determinação e a garra que temos dentro de campo é que faz a diferença. A família que criamos é fundamental para ganharmos títulos e fazermos história no clube - disse.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!