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Estafe de Hulk promete decisão rápida e espera por novas propostas de clubes brasileiros

Destino do atacante deve ser anunciado nas próximas semanas e times do Brasil correm para tê-lo
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 07:08

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 07:08

Crédito: AFP/STR
No radar do Palmeiras, Hulk também é desejo de outros clubes brasileiros. Em contato com o estafe do atacante, o LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que o jogador já recebeu proposta de uma equipe da primeira divisão do Brasileiro e outra oferta deve ser oficializada nos próximos dias.
Ainda que o vínculo com o Shanghai SIPG se estenda até o dia 31 de dezembro, o L!/NP recebeu a confirmação de que o atleta deverá ter seu novo destino anunciado antes dessa data. Isso porque, conforme foi apurado pela reportagem, a intenção é que a negociação não se torne uma novela.>> Confira aqui a tabela do Brasileirão
Apesar de ter recebido sondagens financeiramente mais vantajosas de clubes do exterior, Hulk está disposto a receber menos para disputar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, um desejo pessoal dele.
Além disso, o LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que não existe a possibilidade do jogador assinar um contrato por produtividade. Isso porque, de acordo com seu estafe, o atacante ainda está em sua plena forma física e foi um dos principais goleadores do Shanghai SIPG na atual temporada.
Por último, mas não menos importante, vale destacar que o fato de ele ser palmeirense não será um fator determinante. Aos 34 anos de idade, o Hulk entende que está na fase final da sua carreira e, portanto, quer um contrato que o valorize.

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