Estádios de Recife estão sob ameaça de protocolo sanitário da Federação Pernambucana

Crédito: Divulgação/Federação Pernambucana de Futebol

Na última sexta-feira (26), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou o protocolo de segurança sanitária constituído para aprovação do Governo do Estado visando o estabelecimento de data de retorno do estadual.

Contudo, de acordo com o 'Blog do Torcedor', do portal 'NE10', atentou para elementos importantes que estão contidos no protocolo e que poderiam ser suficientes para vetar a presença da casa dos três grandes clubes de Recife (Aflitos, Arruda e Ilha do Retiro) na sequência do Pernambucano.

Os pontos de conflito com os estádios citados mencionam a impossibilidade de realizar partidas onde haja "aglomerações em construções/prédios vizinhos com vista privilegiada para o local da partida" ou mesmo "aglomerações em seu entorno".