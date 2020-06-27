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Estádios de Recife estão sob ameaça de protocolo sanitário da Federação Pernambucana

Protocolo constituído pela FPF coloca itens que não são cumpridos pela casas do 'Trio de Ferro' de Recife...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 16:27

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 16:27

Crédito: Divulgação/Federação Pernambucana de Futebol
Na última sexta-feira (26), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou o protocolo de segurança sanitária constituído para aprovação do Governo do Estado visando o estabelecimento de data de retorno do estadual.
Contudo, de acordo com o 'Blog do Torcedor', do portal 'NE10', atentou para elementos importantes que estão contidos no protocolo e que poderiam ser suficientes para vetar a presença da casa dos três grandes clubes de Recife (Aflitos, Arruda e Ilha do Retiro) na sequência do Pernambucano.
Os pontos de conflito com os estádios citados mencionam a impossibilidade de realizar partidas onde haja "aglomerações em construções/prédios vizinhos com vista privilegiada para o local da partida" ou mesmo "aglomerações em seu entorno".
Dentro dessas exigências, pensando também nos estádios do interior pernambucano, a única localização que tem capacidade de preencher os requisitos seria a Arena Pernambuco, levantada na cidade de São Lourenço da Mata (Região Metropolitana do Recife) visando a Copa do Mundo de 2018.E MAIS:Confira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020Didira sonha com o título estadual pelo Santa CruzDestaque do Náutico, Jean Carlos comemora retorno e mira Série BClubes de Recife iniciam processo de retomada dos trabalhos E MAIS:

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