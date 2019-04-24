Estádio Kleber Andrade deve receber jogos do Campeonato Brasileiro

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Estádio Kleber Andrade já recebeu 15 partidas de futebol Campeonato Capixaba Desde o início do ano, ojá recebeu 15 partidas de, válidas por diversas competições como, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Feminino A2. No entanto, a previsão é que esse número aumente nos próximos meses, e a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) já conta com essa possibilidade.

Por conta da Copa América, alguns clubes não poderão jogar em seus estádios e existe a possibilidade de recebermos algumas partidas do Campeonato Brasileiro ainda no primeiro semestre. Além disso, há uma grande chance de o Estado ser escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo sub-17, em outubro, e o Kleber Andrade receber ainda mais jogos Júnior Abreu, secretário de Esportes

A principal expectativa é que os clubes cariocas mandem seus jogos no Kleber Andrade. A Copa América começa no dia 14 de junho, mas os estádios que sediarão a competição internacional terão resguardo de um mês em seus gramados. A partir do dia 14 de maio, Maracanã, Morumbi, Arena Corinthians, Mineirão, Fonte Nova e Arena Grêmio não receberão jogos até 07 de julho. Logo, Flamengo e Fluminense, que enfrentam seus adversários no Maracanã, devem escolher outras praças. E o Kleber Andrade surge como uma ótima opção.

Melhorias

O Kleber Andrade passará por reformas nos próximos meses. O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (24), o aviso de licitação de concorrência pública para contratação de empresa para realizar as obras estruturais finais do local. Serão investidos pouco mais de R$ 9,5 milhões com o objetivo de dar mais comodidade aos atletas e aos espectadores em dias de jogos e eventos.

Dentre as melhorias que serão realizadas estão a conclusão dos banheiros da parte superior do estádio, a instalação de grama sintética ao redor do campo, além da colocação dos elevadores e escadas rolantes que permitem acesso ao campo e aos vestiários.

Além das intervenções já autorizadas, a Secretaria de Esportes ainda deve encaminhar a contratação de outros itens para o estádio em breve. A previsão é que a Secretaria autorize, nos próximos meses, recursos para contratação de sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial, catraca e placar eletrônico e painéis para captação de energia solar.