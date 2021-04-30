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Estádio do Corinthians volta a receber vacinação contra a Covid-19

Total de doses aplicadas desde o início da campanha se aproxima de 11 mil...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:14
Crédito: Agência Corinthians
Promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste de São Paulo, a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento da Neo Química Arena recomeçou, após a atualização das faixas etárias do cronograma estadual de vacinação. O estádio do Corinthians está próximo de receber 11 mil aplicações.Na última atualização, registrada na noite desta quinta-feira (29), mais 106 pessoas receberam as suas doses, e a ação, que iniciou na Arena no começo de fevereiro, e o total de vacinações até a data está em 10.948.
Atualmente, idosos a partir dos 63 anos estão autorizados a serem imunizados.
A campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Estacionamento Leste da Neo Química Arena, com entrada pelo Portão E4.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão!

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