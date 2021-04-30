Estádio do Corinthians volta a receber vacinação contra a Covid-19

Promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste de São Paulo, a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento da Neo Química Arena recomeçou, após a atualização das faixas etárias do cronograma estadual de vacinação. O estádio do Corinthians está próximo de receber 11 mil aplicações.Na última atualização, registrada na noite desta quinta-feira (29), mais 106 pessoas receberam as suas doses, e a ação, que iniciou na Arena no começo de fevereiro, e o total de vacinações até a data está em 10.948.