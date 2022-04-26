Estação Corinthians-Itaquera tem horário estendido para jogos na Neo Química Arena que comecem às 21h30

O Corinthians e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos firmaram parceria que prevê a extensão do horário de funcionamento da estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha do Metrô e Linha 11-Coral da CPTM) em dias de jogos na Neo Química Arena que comecem a partir das 21h30. Nessas ocasiões, as estações contarão com operação especial e ficarão abertas para embarque dos torcedores e trabalhadores após os jogos.> GALERIA - Veja fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012

As demais estações da Linha 3-Vermelha e das linhas 1-Azul, 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata permanecerão em operação estendida somente para transferências e desembarque.

Nos trens, a Linha 11-Coral e as estações da Luz, Barra Funda e Tatuapé também funcionarão em horário estendido apenas para transferências e desembarque.

- Esta é uma grande conquista para o torcedor corintiano. Desde o retorno do público aos estádios, em outubro do ano passado, a extensão do horário de funcionamento da estação Corinthians-Itaquera era um objetivo do clube - disse o presidente Duílio Monteiro Alves.

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A parceria foi anunciada nesta terça-feira (26) em um encontro entre o presidente e o diretor de Relações Institucionais do Corinthians, Duilio Monteiro Alves e Antonio Goulart, e o secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli.

Os três se reuniram no Parque São Jorge (sede social do clube) e discutiram tanto os próximos passos da campanha quanto os benefícios que o horário estendido traz aos torcedores.

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- A partir de agora, em dias de jogos do Corinthians durante a semana, vamos estender o horário de funcionamento dos trens do Metrô e da CPTM, das linhas 3-Vermelha e 11-Coral, na estação Itaquera. Fazemos isso para que os trabalhadores e torcedores que venham assistir aos jogos no Neo Química Arena, em Itaquera, possam voltar para casa com segurança e tranquilidade, utilizando o transporte público - explicou o secretário Paulo Galli.

- É muito reconfortante saber que agora tanto as milhares de pessoas que prestigiam o Corinthians na Neo Química Arena quanto as que trabalham no estádio e dependem do transporte público para voltar para casa terão esse benefício - concluiu o diretor do Timão Antonio Goulart.