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'Está na mesma categoria de Messi', diz lenda do futebol holandês sobre Phil Foden

Ruud Gullit, lenda do futebol holandês que atuou por Milan, Chelsea e PSV, comparou Phil Foden, do City, com Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 20:24

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:24

Crédito: WOLFGANG RATTAY / AFP / POOL
O ex-jogador Ruud Gullit, que atuou por clubes como PSV e Milan e também pela Seleção Holandesa, falou à BBC, rede britânica de comunicação, sobre Phil Foden, do Manchester City. O ex-atleta comparou a jovem estrela dos Citzens com Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo.
Veja a tabela do Espanhol- O Manchester City deu uma oportunidade ao Phil Foden e ele mostrou que é incrível e que está na mesma categoria de Messi. Não é exatamente como ele, mas são iguais na complexão física, tamanho e velocidade - disse Ruud Gullit.
O ex-jogador do Chelsea, adversário do Manchester City na final desta Champions, também fez uma comparação do futebol inglês atual com de décadas anteriores.
- No passado, as equipas inglesas optavam sempre por jogadores grandes, fortes e rápidos. Agora preferem os mais pequenos, ágeis e técnicos, que são mais confiantes - concluiu o ex-jogador holandês.

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