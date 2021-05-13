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'Esta é a pior temporada da minha carreira', diz Mané sobre desempenho no Liverpool

Atacante do Liverpool, assim como todo o time vermelho, não faz grande temporada. Jogador senegalês marcou menos gols do que nos últimos três anos...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 13:51
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Em uma temporada abaixo das expectativas, o Liverpool corre o risco de sequer se classificar para a próxima Champions League. E uma das explicações pode ser o fraco desempenho do atacante Sadio Mané. Em entrevista à imprensa francesa, o camisa 10 dos Reds falou sobre sua época.
+ Veja a tabela da Champions League- Esta é a pior temporada da minha carreira. Tenho que admitir. Se você me perguntar o que está acontecendo, farei o meu melhor para lhe dar uma resposta. Eu pessoalmente não sei. Sempre tentei ser positivo, se as coisas estão indo bem ou mal. Eu me questiono o tempo todo. Até fiz exames para ver meu corpo. Mas eles verificaram os resultados e está tudo bem - disse Mané ao "Canal+".
+ Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
O senegalês reconheceu que existem momentos de "altos e baixos" e afirmou que continuará trabalhando para melhorar. Na atual temporada, o jogador marcou 14 gols, número abaixo das três temporadas anteriores quando balançou as redes, pelo menos, 20 vezes.
- Tenho de compreender que na vida há altos e baixos. Vou continuar a trabalhar muito e talvez com o tempo esta situação passe - concluiu.

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