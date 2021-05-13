'Esta é a pior temporada da minha carreira', diz Mané sobre desempenho no Liverpool

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Em uma temporada abaixo das expectativas, o Liverpool corre o risco de sequer se classificar para a próxima Champions League. E uma das explicações pode ser o fraco desempenho do atacante Sadio Mané. Em entrevista à imprensa francesa, o camisa 10 dos Reds falou sobre sua época.

+ Veja a tabela da Champions League- Esta é a pior temporada da minha carreira. Tenho que admitir. Se você me perguntar o que está acontecendo, farei o meu melhor para lhe dar uma resposta. Eu pessoalmente não sei. Sempre tentei ser positivo, se as coisas estão indo bem ou mal. Eu me questiono o tempo todo. Até fiz exames para ver meu corpo. Mas eles verificaram os resultados e está tudo bem - disse Mané ao "Canal+".

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O senegalês reconheceu que existem momentos de "altos e baixos" e afirmou que continuará trabalhando para melhorar. Na atual temporada, o jogador marcou 14 gols, número abaixo das três temporadas anteriores quando balançou as redes, pelo menos, 20 vezes.