Essenciais? Fluminense cai de rendimento sem Caio Paulista e Nino; veja o aproveitamento

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A sequência de jogos ao longo da temporada apresentou uma série de problemas para o Fluminense. Além do desgaste físico, a equipe vem se mostrando cada vez mais irregular e os desfalques pesam. Dois dos principais titulares estiveram fora das últimas rodadas por motivos distintos: Caio Paulista trata uma lesão na coxa direita, enquanto Nino conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira em Tóquio. Mas a equipe sente a falta dos dois.

+ Nino é o primeiro do Fluminense a disputar a final da Olimpíada no futebol; veja outros já convocados

No caso do atacante, ele segue em tratamento após ter uma lesão grau 3 e, por isso, ficará fora pelo restante do mês pelo menos. Ou seja, perde os jogos das quartas da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) e da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Já o zagueiro retornou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e terá dois dias de folga para se readaptar ao fuso e descansar, retornando exatamente na quinta, dia da ida pela competição continental.

Veja todos os confrontos da Libertadores