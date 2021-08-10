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Essenciais? Fluminense cai de rendimento sem Caio Paulista e Nino; veja o aproveitamento

Atacante seguirá perdendo os mata-matas por lesão na coxa direita, enquanto o zagueiro tem chances de retornar para a Libertadores na quinta-feira...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A sequência de jogos ao longo da temporada apresentou uma série de problemas para o Fluminense. Além do desgaste físico, a equipe vem se mostrando cada vez mais irregular e os desfalques pesam. Dois dos principais titulares estiveram fora das últimas rodadas por motivos distintos: Caio Paulista trata uma lesão na coxa direita, enquanto Nino conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira em Tóquio. Mas a equipe sente a falta dos dois.
+ Nino é o primeiro do Fluminense a disputar a final da Olimpíada no futebol; veja outros já convocados
No caso do atacante, ele segue em tratamento após ter uma lesão grau 3 e, por isso, ficará fora pelo restante do mês pelo menos. Ou seja, perde os jogos das quartas da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) e da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Já o zagueiro retornou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e terá dois dias de folga para se readaptar ao fuso e descansar, retornando exatamente na quinta, dia da ida pela competição continental.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Sem Caio Paulista, que retornou exatamente na estreia de Roger Machado, contra o Flamengo, em 14 de março, o Fluminense tem cinco vitórias, três empates e seis derrotas. Ele ficou apenas no banco de reservas em quatro oportunidades e nas outras não foi relacionado. Seu principal substituto foi o jovem Luiz Henrique. Já no caso de Nino, que deu a vaga a Manoel, foram oito vitórias, um empate e cinco derrotas. Ele foi reserva uma vez, quando Roger poupou titulares contra o Madureira no Estadual e retornou do período de descanso dado aos titulares contra o Boavista, em 23 de março. Ele está fora desde o empate por 0 a 0 com o Ceará, quando fez a despedida antes de se apresentar à Seleção.

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