'Essas pessoas que querem assumir o Vasco precisam pensar na instituição', diz Campello em coletiva

Crédito: Campello comentou sobre a conturbada eleição do Vasco e afirmou o imbróglio atrapalha o clube(Reprodução

Em meio à conturbada eleição do Vasco, o atual presidente do clube, Alexandre Campello, concedeu uma coletiva de imprensa na tarde desta terça. Mais cedo, ele já havia divulgado uma carta em que resume seu mandato, alfineta adversários e faz graves revelações. O mandatário pediu que os vencedores de cada eleição cheguem a um consenso e pensem na instituição, e afirmou que todo esse imbróglio atrapalha o clube.

- Peço aos candidatos que cheguem a um consenso, mas que botem o Vasco no primeiro lugar. Vou passar o cargo com toda a isenção para quem a Justiça decidir. O Vasco não será tomado de assalto. O Vasco tem um presidente até o dia 15 de janeiro pelo menos. E que vai continuar trabalhando com o mesmo afinco e com a mesma determinação que o fez até aqui - frisou.

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- Gostaria de convocar o presidente Mussa para quem a gente reúna os candidatos para tentar resolver tudo isso. Não digo uma nova eleição, mas para tentarmos chegar a um consenso. Seria muito interessante que o Mussa e os candidatos colocassem o Vasco em primeiro lugar. Abri mão de concorrer pensando no Vasco. Acho que seria justo os dois (Salgado e Leven). Um dos candidatos perdeu nas duas, e ele acreditava que seria o melhor. Então de repente seria uma boa uma nova eleição para o sócio decidir qual dos dois é melhor. Há tempo para isso - disse.

- Não cabe a mim julgar. Cabe a justiça. Repito: vou acatar a decisão judicial. E vou fazer a transição com a maior lisura possível, me colocando sempre a disposição do Vasco, mesmo depois da passagem de comando - afirmou.

Além disso, Campello fez duras críticas a Leven Siano ao citar algumas atitudes relacionadas ao candidato. Cabe salientar que após ser o mais votado do pleito realizado no dia 7, o advogado, que representa a chapa "Somamos", participou de uma coletiva de imprensa ao lado do ídolo Romário e chegou a afirmar que o eterno camisa 11 do Vasco poderia ensinar Ribamar a marcar gols. Ele também já apareceu em vídeos nas redes sociais dizendo que pretende contratar o italiano Mário Balotelli e tirou fotos com o empresário do argentino Martin Benitez.

- E aí vem um candidato, numa bravata, num rompante, numa fanfarronice, critica jogador e diz como ele deve jogar (Leven Siano). Diz que vai trazer jogador. Será que essas pessoas não pensam no impacto que isso tem no time? Essas pessoas que querem assumir o Vasco precisam pensar na instituição, precisam pensar na imagem da instituição. Ter equilíbrio. É isso que se espera de um presidente: equilíbrio, seriedade e muita luta - criticou.