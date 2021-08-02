Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Esquecido no Corinthians? Sylvinho explica ‘sumiço’ de Luan no time titular

Treinador corintiano ressaltou as mudanças táticas do Timão após a saída do camisa 7 para a entrada de Jô: ‘Tem oxigenado o time’...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 11:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Titular nas seis primeiras partidas do Corinthians sob o comando do técnico Sylvinho, o atacante Luan passou a ser preterido e perdeu espaço na equipe. Contra Cuiabá e Flamengo, últimos dois compromissos corintianos, o atleta iniciou e terminou a partida no banco de reservas.
A sequência do camisa 7 pelo Timão com o atual treinador foi interrompida por conta de uma tendinite no adutor da coxa direita sofrida na metade do mês de junho, que o tirou de três duelos, contra Bahia, Sport e Fluminense. Neste período, Jô entrou no comando de ataque e correspondeu, marcando dois gols e não perdendo mais a titularidade desde o então.– O Luan jogou suas partidas, o Jô estava fora, houve uma troca, momento de lesão, o Jô voltou a jogar, tem dado a retenção, tem oxigenado o time ali. O Luan também tem uma função, não é de profundidade, é pisar na área, assim como o Jô no campo, mais atrasado entre linhas de flutuação com a posse de bola. Essas são as duas alternativas que nós tínhamos. Como na função do Jô nós não iríamos mexer, o lado de campo são as profundidades que nós temos – explicou Sylvinho em entrevista coletiva concedida após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, sofrida no último domingo (1º), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como Luan nunca foi centroavante, a sua função como último homem do ataque era como um “falso nove”, diferentemente de Jô, que é da origem da posição.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
Luan treinando bem
Ainda que Jô venha em uma crescente, Sylvinho garante que Luan está à disposição, tem treinado bem e se esforçado para reconquistar a titularidade.
- Luan tem treinado muito bem, não tem nada a reclamar dele, tem treinado, se esforçado e se dedicado, e no momento que proporcionar para o Luan voltar a jogar, as ocasiões ocorrerem, é um atleta que está à disposição para jogar, pode voltar a qualquer momento, nada contra ou contrário, é um atleta que tem se esforçado, treinado, se dedicado. É uma questão da montagem do time – afirmou o comandante corintiano.
Desde o retorno da lesão, Luan foi relacionado para os sete jogos que o Corinthians realizou, mas entrou apenas em três, totalizando apenas 39 minutos. Em quatro ocasiões, o jogador não saiu do banco de reservas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados