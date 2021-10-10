futebol

Esquece! Michael se isola no top-5 da artilharia do Flamengo na temporada

Atacante chegou a 11 gols após ir à rede duas vezes diante do Fortaleza, no último sábado...
Publicado em 

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 15:28

Agora, Michael só não tem mais gols marcados do que Vitinho (12), Pedro (16), Bruno Henrique (18) e Gabigol (27). Ele passa a estar isolado no top-5 agora que deixou Arrascaeta e Rodrigo Muniz (este já a serviço de outro clube), que têm nove gols cada - o atacante revelado no Ninho do Urubu foi negociado com o Fulham, da Inglaterra -, para trás.
Como o próprio Michael brinca desde que adotou o novo visual (coque samurai), quando ele "está feio, esquece!". E Michael deve seguir com o penteado e a titularidade nesta quarta, quando o Fla receberá o Juventude. Isso porque, mesmo se Bruno Henrique se recuperar de dores musculares e ir a campo, Vitinho está suspenso e aumenta a lista de desfalques do Rubro-Negro.
O Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho, enaltecido por Michael no último sábado, soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.
A ARTILHARIA DO FLAMENGO NA TEMPORADA
Gabigol - 27Bruno Henrique - 18Pedro - 16Vitinho - 12Michael - 11Rodrigo Muniz - 9Arrascaeta - 9Willian Arão - 4Gustavo Henrique - 3Everton Ribeiro - 3João Gomes - 2Andreas Pereira - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Thiago Maia - 1Rodrigo Caio - 1Bruno Viana - 1Rodinei - 1Contra (São Paulo,ABC e Olimpia) - 3

