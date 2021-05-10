Esposa de Marcinho, do Botafogo, relata que recebeu ameaças de morte após atleta ser expulso: 'Dói muito'

Crédito: Reprodução/Instagram

A expulsão de Marcinho na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu tomou proporções maiores do que o esperado. Após a partida do último domingo, válida pela semifinal da Taça Rio, Gabriela Lemes, esposa do atacante, relatou que ela e o marido receberam ameaças de morte de alguns torcedores do Alvinegro.

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Por meio do Instagram, Gabriela publicou um 'story' chorando e com uma mensagem pedindo empatia e falando sobre a dor que sentiu ao ler as mensagens.

Na partida, Marcinho entrou no decorrer do segundo tempo e deu a assistência para o gol de Pedro Castro. O que parecia ser uma atuação promissora, contudo, foi por água abaixo: o atacante tomou dois cartões amarelos em sequência e foi expulso com menos de dez minutos no gramado.

- Venho por meio deste fazer um desabafo pra todas as pessoas que acham a vida de jogador de futebol fácil. A cada jogo é uma ameaça diferente, a cada jogo recebemos as piores palavras, a cada jogo choramos, por só nós sabemos o quanto o futebol é importante pra vida de cada jogador! - escreveu Gabriela.