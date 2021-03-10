Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Esposa de Fred entra no clima da Libertadores e canta música do Fluminense: 'Seleção do Fluzão'
futebol

Esposa de Fred entra no clima da Libertadores e canta música do Fluminense: 'Seleção do Fluzão'

Atacante vem mostrando momentos de suas férias e respondeu perguntas ao lado de Paula Armani de maneira bem humorada...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:42
Crédito: Reprodução
O Fluminense vive o clima da Libertadores, mesmo que a estreia seja apenas no fim de abril. Bem humorado, o atacante Fred segue compartilhando nas redes sociais os momentos de suas férias e, na última terça-feira, respondeu algumas perguntas ao lado da esposa, Paula Armani.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Foi ela que roubou a cena e, desafiada a cantar alguma música relacionada ao Flu para saber se estava no clima da competição continental, brincou entoando “Seleção do Fluzão”. A música vem sendo usada nas redes sociais.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
Fred, assim como boa parte do elenco principal, está de férias. O grupo ganhou folga após a confirmação da vaga na fase de grupos da Libertadores, no último domingo. A reapresentação está marcada para segunda-feira, no CT Carlos Castilho. A partir de então, os atletas profissionais devem estrear todos no Carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados