Esposa de Fred entra no clima da Libertadores e canta música do Fluminense: 'Seleção do Fluzão'

Crédito: Reprodução

O Fluminense vive o clima da Libertadores, mesmo que a estreia seja apenas no fim de abril. Bem humorado, o atacante Fred segue compartilhando nas redes sociais os momentos de suas férias e, na última terça-feira, respondeu algumas perguntas ao lado da esposa, Paula Armani.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos

Foi ela que roubou a cena e, desafiada a cantar alguma música relacionada ao Flu para saber se estava no clima da competição continental, brincou entoando “Seleção do Fluzão”. A música vem sendo usada nas redes sociais.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA