Esposa de Bruno Viana compartilha reação empolgada de empresário ao noticiar interesse do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Bruno Viana é o primeiro reforço do Flamengo confirmado para a próxima temporada, mas já treina com os companheiros no Ninho do Urubu. E, nesta quinta-feira, a esposa do zagueiro compartilhou a reação empolgada de Claudio Fiorito, empresário do atleta de 26 anos, quando soube da manifestação do Rubro-Negro acerca do interesse na contratação. - Se eu te falar uma coisa você não vai acreditar. Estou arrepiado - disse o empresário a Bruno Viana, cujo captura de tela da conversa do WhatsApp foi compartilhada pela esposa de Bruno.

Aos 26 anos, Bruno Viana chega para reforçar um dos setores mais questionados pela torcida em 2020. Após a saída de Marí, Léo Pereira e Gustavo Henrique foram contratados, mas não conseguiram se firmar na equipe titular e passaram a conviver com críticas.

'FINAL' À VISTA

Enquanto Bruno Viana segue se preparando para a temporada a iniciar em março, o Flamengo tem uma "final" à vista.

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