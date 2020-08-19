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eSports: Flamengo fecha parceria e anuncia equipe de Free Fire

Rubro-Negro fechou uma parceria com a B4stardos e entrou na modalidade Clube do game. Anúncio teve a participação dos atletas dos times profissionais de futebol e de basquete...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 12:32

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:32

Crédito: Flamengo anunciou equipe no Free Fire (Divulgação
O Flamengo está no Free Fire. O clube fechou uma parceria com a B4stardos e entrou na modalidade Clube do game. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, pelas redes sociais do Rubro-Negro, em ação que teve a participação dos atletas dos times profissionais de futebol e de basquete, como Diego Ribas, Diego Alves, Arão, Everton Ribeiro e Olivinha. Firmada a parceria, o Fla começa a disputar já no próximo sábado a Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). A competição que terá seu segundo split é considerada a principal no país. A equipe que vai representar o clube da Gávea é formada por Kauelok, Reei, Modéstia, DeadGOD, Minuzzi e o treinador Machado.

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