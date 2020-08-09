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Esperança e olho da Europa: Luís Henrique retorna ao Brasileirão

Atacante atuou nos últimos dois jogos do Botafogo na edição do ano passado, mas chega em 2020 como uma das principais revelações da equipe e esperança por dias melhores...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Apesar de ter atuado nas duas últimas rodadas do último Campeonato Brasileiro - uma entrando no meio da partida e a outra como titular -, pode se dizer, de fato, que a edição de 2020 será a primeira vez que Luís Henrique terá chances de aparições constantes em uma competição de nível nacional. A revelação chega como uma das maiores esperanças do Botafogo.
Justamente pelas boas atuações na reta final do último Brasileirão, Luís Henrique foi integrado aos profissionais do Alvinegro para a atual temporada. Impressionou a comissão técnica desde os primeiros treinamentos e conquistou a vaga de titular em um piscar de olhos. Agora, é hora de voltar à competição "onde tudo começou".
Como a partida diante do Bahia, inicialmente marcada para este domingo, foi adiada, o Glorioso estreia no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira, às 19h15, na Arena Barueri. No ano passado, Luís Henrique apareceu como um garoto da base, com o intuito de ganhar experiência para o futuro. Pouco tempo depois, Luís continua sendo um menino, mas a responsabilidade é bem maior: titular, é a esperança do Botafogo por dias melhores dentro e fora de campo.
Enquanto o processo de profissionalização do departamento de futebol ainda passa por medidas burocráticas, é provável que o Botafogo necessite de uma venda para fechar o ano sem o sufoco financeiro. Aos 18 anos, Luís Henrique é observado por europeus. Os agentes do atleta recebem sondagens diárias - Bayern de Munique-ALE e Leicester City-ING, por exemplo. Ainda não há nada concreto, mas o destino do camisa 7 pode ser a Europa em breve.
Nas quatro linhas, Luís Henrique é o líder de assistências do Botafogo no ano - cinco passes para gol em 13 jogos disputados, o atleta que mais entrou em campo na temporada.
O Campeonato Brasileiro foi a porta de entrada de Luís Henrique no Botafogo. Pode ser também a de saída, tudo depende de uma proposta oficial vinda do futebol europeu. Enquanto as conversas não passarem de sondagens, o jovem retorna à competição não apenas para aparecer, mas com o intuito de ser um dos líderes do Alvinegro.

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