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Especulado no Manchester City, Haaland é elogiado por Guardiola, que despista sobre contratação

Técnico do clube inglês diz que jovem do Borussia Dortmund 'é um dos melhores do mundo' em entrevista coletiva. City encara a equipe alemã nas quartas da Champions...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 13:01
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O sorteio das quartas de final da Champions League reservou o confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund. E como não poderia ser diferente, um dos temas comentados pelo técnico Pep Guardiola após saber seu adversário foi sobre o atacante Erling Haaland, principal nome do time alemão.
+ Veja a tabela da Champions LeagueEm entrevista coletiva antes da partida contra o Everton, que acontece neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Guardiola rasgou elogios ao atacante norueguês de 20 anos. Para o catalão, Haaland é um dos melhores do mundo.
- Os números falam por si. Ele é um dos melhores atacantes do mundo na sua idade. Vi poucos jogos, alguns melhores momentos, e os números são impressionantes. Eu sei da qualidade desse jogador. Todo mundo sabe. Em duas semanas poderei responder melhor - disse Guardiola.
+ Chuteira de Ouro: como está a corrida pelo prêmio?
Questionado sobre uma possível contratação do jogador para o elenco inglês na próxima temporada, o comandante do Manchester City, entretanto, fez questão de despistar. Haaland é especulado no clube para substituir Sergio Agüero, ídolo dos Citizens, mas que tem contrato somente até junho.
- Haaland é um jogador do Borussia Dortmund. Não posso responder essa questão.

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