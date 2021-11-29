Especulado no Barcelona, Arthur Cabral comemora ano no Basel

Especulado no Barcelona e o protagonista do Basel na temporada, Arthur Cabral comemorou a marca de 100 jogos com a camisa do clube suíço. Em sua melhor forma na carreira, o ex-jogador de Ceará e Palmeiras pensa em novos objetivos com o clube da Basiléia.- A marca de 100 jogos já era algo que eu visava para esta temporada, mas chegar nesses números com essa quantidade de gols é algo acima do que eu esperava. Estou feliz demais e quero trabalhar para manter (o rendimento) e voar cada vez mais alto.

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Na atual temporada, Arthur tem 25 gols marcados em 26 jogos disputados. Apesar dos bons números, o camisa 10 e artilheiro do Basel sonha com títulos para a equipe.

- Eu estou tendo as oportunidades e aproveitando. Me sinto muito bem por participar das vitórias do Basel. Estamos focados no título suíço, em disputar o troféu da Conference League. Sempre disse que queria fazer história com essa camisa e estamos no caminho.

Atualmente, o Basel é o vice-líder do Campeonato Suíço, mas possui um jogo a menos do que o Zurich. Na Conference League, a equipe de Arthur é líder do Grupo H e irá duelar contra o Qarabag na última rodada para se manter na 1ª colocação.