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futebol

Especulado no Barcelona, Arthur Cabral comemora ano no Basel

Atacante brasileiro já anotou 25 gols em 26 partidas disputadas na temporada e sonha com os títulos do Campeonato Suíço e da Conference League...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:45
Especulado no Barcelona e o protagonista do Basel na temporada, Arthur Cabral comemorou a marca de 100 jogos com a camisa do clube suíço. Em sua melhor forma na carreira, o ex-jogador de Ceará e Palmeiras pensa em novos objetivos com o clube da Basiléia.- A marca de 100 jogos já era algo que eu visava para esta temporada, mas chegar nesses números com essa quantidade de gols é algo acima do que eu esperava. Estou feliz demais e quero trabalhar para manter (o rendimento) e voar cada vez mais alto.
> Veja a tabela da Conference League
Na atual temporada, Arthur tem 25 gols marcados em 26 jogos disputados. Apesar dos bons números, o camisa 10 e artilheiro do Basel sonha com títulos para a equipe.
- Eu estou tendo as oportunidades e aproveitando. Me sinto muito bem por participar das vitórias do Basel. Estamos focados no título suíço, em disputar o troféu da Conference League. Sempre disse que queria fazer história com essa camisa e estamos no caminho.
Atualmente, o Basel é o vice-líder do Campeonato Suíço, mas possui um jogo a menos do que o Zurich. Na Conference League, a equipe de Arthur é líder do Grupo H e irá duelar contra o Qarabag na última rodada para se manter na 1ª colocação.
Crédito: ArthurCabraltemsidooprincipalnomedoBasel(Foto:Divulgação/BaselFC

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