Especulações? Pressões externas? Flamengo confia em 'blindagem' do elenco para conquistar o Octa

A temporada de 2020 está em sua reta final e o Flamengo segue vivo na disputa pelo título do Brasileirão. Em meio a isso, a diretoria segue atenta ao mercado e as mudanças no elenco já começaram a acontecer, mas o clube confia na "blindagem" do grupo à disposição de Rogério Ceni para que o objetivo final seja alcançado: o oitavo troféu do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o VP de futebol Marcos Braz falou sobre como proteger os jogadores das notícias sobre mercado e pressões externas, como a feita pelo presidente do Internacional.
- O Flamengo está blindado, pelo menos internamente. As pessoas têm consciência do que fazer nessa reta final. Todos são experientes aqui. Eu, o Bruno (Spindel, diretor de futebol), o Rogério (Ceni), os jogadores... Está tudo tranquilo. Os jogadores sabem muito bem o que fazer nessas duas semanas. Estamos contribuindo para que consigamos o resultado que queremos.Com 68 pontos, o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com um ponto a menos que o Internacional. No domingo, no Maracanã, rubro-negros e colorados se enfrentam. Na rodada final, o time de Rogério Ceni visita o São Paulo, no Morumbi, enquanto a equipe de Abel Braga recebe o Corinthians, no Beira-Rio. Entenda o que o Flamengo precisa fazer para garantir o Octa.Nesta terça, o elenco principal deu início à preparação para o jogo de domingo. Gabigol e Arrascaeta se apresentaram com melhoras nas dores e não precisaram realizar exames após o jogo contra o Corinthians. Rogério Ceni e sua comissão técnica já têm a programação definida até a data do confronto.