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Especialista vê boas perspectivas para o Botafogo consolidar seu modelo de clube-empresa

Coordenador acadêmico do curso de Gestão do Esporte da FGV/Fifa/Cies, Pedro Trengrouse diz ao L! que 'migração' do Alvinegro para novo formato está 'pronto para avançar'...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 07:20

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 07:20

A expectativa de torcedores do Botafogo para que o projeto da S/A saia do papel ficou ainda maior com uma postagem do CEO do Banco XP, José Berenguer, no último sábado (18). Após o anúncio de que o ex-jogador Ronaldo se tornou o principal acionista do Cruzeiro, Berenguer disse que a empresa também ajudará a direcionar investimentos para o Alvinegro. A chegada dos investidores por meio do modelo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é vista com bons olhos por quem analisa os meandros do futebol.Coordenador acadêmico do curso de Gestão do Esporte da FGV/Fifa/Cies, Pedro Trengrouse frisa que o fato da XP patrocinar tanto Cruzeiro quanto Botafogo não significa um conflito de interesses entre clubes.
- Pelo contrário. A indústria do futebol tem nuances muito específicas e essa experiência da XP no Cruzeiro ajudará muito a concretizar outros negócios. Na Inglaterra, por exemplo, a (executiva) Amanda Staveley articulou o investimento árabe no Manchester City e no Newcastle - destacou ao LANCE!.
Trengrouse acredita que o modelo do Alvinegro é mais propenso para receber um aporte econômico de fora.
- A situação atual do Botafogo me parece ainda mais favorável para atrair investidores. O clube já vem discutindo isso há algum tempo e está maduro para avançar - e emendou:
- Um desafio pode ser que o tíquete do investimento no Botafogo nesse momento tende a render mais. Um clube na Série A de 2022 terá uma receita maior que um na Série B. Isso faz diferença no negócio - finalizou.
Crédito: 'OtíquetedeinvestimentonoBotafogodevesermaior,poisclubeestánaSérieA',dizTrengrouse(Foto:VítorSilva/Botafogo

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