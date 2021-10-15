Especialista, Júnior enche a bola de Andreas e diz o que o Flamengo ganha com o fim de jejum nas faltas

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos maiores ídolos do Flamengo e referência em técnica apurada, Júnior atestou a pintura feita por Andreas Pereira diante do Juventude, na vitória por 3 a 1, no Maracanã e em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. O Maestro conversou com o LANCE! e comentou sobre o golaço de falta que findou um jejum de 1.221 dias sem um gol de falta do Fla.- Realmente, ele fez um golaço. Uma batida seca, forte e precisa. E também tem a batida de mais perto, que acabou acertando a trave. É um grande batedor - falou Júnior, atualmente comentarista da "Rede Globo", emendando:

- Acho que tirou um peso, que acaba caindo nas costas do time como um todo, por passar tanto tempo sem um gol de falta. Ainda mais com os antecedentes do Flamengo, com Zico, principalmente, que resolveu muitos jogos nessa situação. Isso incomodava a torcida, e os jogadores de muita qualidade sabiam disso, por isso a comemoração efusiva.

Por falar em Zico, exímio cobrador dos tempos gloriosos da geração campeã mundial há 40 anos, Júnior respondeu sobre a melhor maneira de decidir quem irá para a bola em faltas promissoras, lembrando ainda que o Flamengo, agora, tem em David Luiz um outro postulante de peso nas bolas paradas.

- Isso é na hora que decide. Se estiverem todos em condições, quem tiver com confiança, isso é conversado ali e resolvido. Já passei por situações assim durante a minha carreira. Na conversa se resolve. O mais importante é ter encontrado esse caminho do gol, para justamente criar essa alternativa e ter confiança para bater. Há batedores de qualidade.

- O Flamengo já tinha bons batedores, como Arrascaeta e Diego, mas não tiveram um bom aproveitamento nesses últimos tempos. Agora, esse gol dá uma confiança a mais para o Andreas e cria uma alternativa para o time, pois a a bola parada vem decidindo muitos jogos. Não só a cobrança direta, mas as bolas cruzadas na área também, ele já mostrou essa qualidade.

Diego, aliás, é quem havia marcado o último gol de falta do Flamengo - em 10 de junho de 2018, no duelo contra o Paraná, Campeonato Brasileiro daquele ano, em vitória por 2 a 0. Relembre o gol abaixo:> Fla joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão