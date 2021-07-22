Espanha pode perder dois jogadores para o restante das Olimpíadas

Crédito: Ceballos saiu após levar um pisão no tornozelo no empate entre Espanha e Egito (ASANO IKKO / AFP

Apesar do empate na estreia das Olimpíadas com o Egito por 0 a 0, a Espanha está preocupada com a possibilidade de perder Óscar Mingueza e Dani Ceballos para o restante do torneio. Os jogadores de Barcelona e Real Madrid deixaram o gramado ainda no primeiro tempo lesionados.O defensor deixou o campo de jogo com apenas 21 minutos de partida após sentir um problema muscular. Já o meio-campista sofreu um pisão no tornozelo esquerdo, foi obrigado a ser substituído e tirar a chuteira e o meião para iniciar tratamento.

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A Federação Espanhola informou que as próximas 48 horas serão chaves para saber se a dupla terá condição de seguir representando a La Roja nos Jogos Olímpicos ou se os dois deverão deixar o Japão mais cedo. Enquanto isso, a equipe de Luis de la Fuente volta a jogar no domingo contra a Austrália.