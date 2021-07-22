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futebol

Espanha pode perder dois jogadores para o restante das Olimpíadas

Óscar Mingueza, defensor do Barcelona, e Dani Ceballos, meia do Real Madrid, saíram lesionados em patida que terminou empatada contra o Egito...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 09:56
Crédito: Ceballos saiu após levar um pisão no tornozelo no empate entre Espanha e Egito (ASANO IKKO / AFP
Apesar do empate na estreia das Olimpíadas com o Egito por 0 a 0, a Espanha está preocupada com a possibilidade de perder Óscar Mingueza e Dani Ceballos para o restante do torneio. Os jogadores de Barcelona e Real Madrid deixaram o gramado ainda no primeiro tempo lesionados.O defensor deixou o campo de jogo com apenas 21 minutos de partida após sentir um problema muscular. Já o meio-campista sofreu um pisão no tornozelo esquerdo, foi obrigado a ser substituído e tirar a chuteira e o meião para iniciar tratamento.
> Veja a tabela das Olimpíadas
A Federação Espanhola informou que as próximas 48 horas serão chaves para saber se a dupla terá condição de seguir representando a La Roja nos Jogos Olímpicos ou se os dois deverão deixar o Japão mais cedo. Enquanto isso, a equipe de Luis de la Fuente volta a jogar no domingo contra a Austrália.
A seleção da Oceania derrotou a Argentina nesta quinta-feira por 2 a 0 e é a líder do Grupo C. A La Roja e o Egito estão empatadas com um ponto cada um.

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