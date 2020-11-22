Esfacelado, ataque do Palmeiras volta a passar em branco após nove jogos

Crédito: Cesar Greco

A derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Goiás neste último sábado (21) teve um gosto amargo para Abel Ferreira, que viu o seu primeiro revés no comando do clube acontecer nos últimos minutos da partida. Porém, o mau resultado não foi o único problema que o técnico viveu em Goiânia.

Pela primeira vez em seu comando, o Palmeiras não conseguiu balançar a rede adversária. A última vez em que isso havia acontecido com a equipe foi no duelo diante do Fortaleza, no Castelão, há nove jogos, quando Andrey Lopes ainda era o treinador alviverde.

Nos primeiros cinco jogos do novo comandante português, o Verdão havia feito nove gols e sofrido apenas dois, sendo que Abel nem estava no banco na partida dos dois únicos gols sofridos (que foi o jogo de volta contra o Ceará nas quartas de final da Copa do Brasil), pois estava suspenso na competição em questão.O Palmeiras também perdeu o posto do “time que passou em branco em menos jogos neste Brasileirão”. A equipe fez gols em 18 de suas 21 partidas até o momento, porém, agora foi ultrapassada pelo São Paulo, que possui um aproveitamento melhor, balançando as redes em 16 de 18 partidas.

Muitas ausências no ataque do Palmeiras

Rony e Gabriel Silva treinaram neste domingo (22) e já ficam à disposição do clube, que perdeu muita agressividade e velocidade pelos lados com tantos desfalques. Gabriel Veron é outro nome que pode se curar da Covid-19 e retornar ao elenco alviverde antes de a bola rolar no Equador, visto que já terão se passados os dez dias de isolamento após ter testado positivo para o novo coronavírus.