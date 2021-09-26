Escrita incômoda:Cruzeiro chega a 12 jogos sem vencer equipes alagoanas

O sonho de acesso do Cruzeiro para a Série A está se tornando uma “miragem no deserto” a cada rodada da Série B 2021. A Raposa fez mais uma partida ruim e foi derrotada de virada pelo CSA por 2 a 1, gols de Iuri Castilho, duas vezes, com Claudinho marcando o tento celeste, neste domingo, 26 de setembro, pela 26ª da segunda divisão nacional. O resultado foi ótimo para o time alagoano, que subiu para a 7ª colocação, com 38 pontos, ficando a seis do CRB, seu maior rival, e atual quarto colocado, com 44 pontos. Para o time celeste, o revés em casa manteve a equipe na 13ª posição, com 31 pontos e a missão de acesso fica perto do impossível, apesar das chances matemáticas ainda existirem. Além do triunfo do Azulão, outra marca chama atenção: incapacidade do Cruzeiro em derrotar o CSA e o CRB, que também joga a Série B. Nos confrontos contra CSA e CRB pela Série B deste ano, a equipe mineira perdeu três e empatou um jogo. A última vez que o Cruzeiro venceu uma equipe de Alagoas foi em 2013, contra o Murici, pela Copa do Brasil. Diante de CSA e CRB, a equipe azul não sabe o que é vencer nas Séries A, B e Copa do Brasil. Foram 12 jogos desde 2019 ao todo. Só para o CSA foram quatro derrotas e dois empates. Diante do CRB, dois jogos perdidos e quatro empates. A conta para conseguir manter alguma chance de acesso ainda é complicada. O Cruzeiro não pode mais perder nenhuma partida na Série B. Novo revés “enterra” de vez a possibilidade de acesso. A Raposa está com 31 pontos, na 13ª colocação, 13 a menos do que o CRB, quarto colocado. Confira os resultados negativos da Raposa contra CSA e CRB