'Escolhi o Vasco pelo tamanho do clube, pela história apaixonante', diz Rodrigo Dias, novo gerente da base

Crédito: Rodrigo Dias chega ao Vasco para ser o novogerente do Departamento de Futebol de Base(Rafael Ribeiro/Vasco

Recentemente, o Vasco anunciou a chegada do novo gerente do Departamento de Futebol de Base. Trata-se de Rodrigo Dias, que desenvolveu um trabalho durante sete anos no Sport, e chega para substituir Carlos Brazil, que assinou com o Corinthians. O profissional demonstrou estar empolgado com o novo desafio e conhecer bem a base do Gigante da Colina.

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– A nossa vida é repleta de ciclos e desafios. Encerrei um ciclo de sete anos no Sport Club do Recife e aceitei o convite do Vasco. Eu escolhi o Vasco da Gama pelo tamanho do clube, pela história apaixonante. Um clube que desde o início de sua trajetória no esporte, em meio a tantas dificuldades, tantos percalços, não mediu esforços, venceu muitas barreiras e mostrou que tem DNA de vencedor. Fui muito bem recebido pela família Vasco - disse Rodrigo Dias ao site oficial do Vasco, e completou.

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- Os profissionais que se encontram no Departamento de Futebol de Base são grandes profissionais, acima de tudo grandes pessoas, e foi justamente isso que me motivou a fazer parte desse ciclo. Estou extremamente feliz com o novo desafio e pelo Vasco ter acredito no meu trabalho, e vamos dar continuidade no trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos pelo Departamento de Futebol de Base do Clube - frisou.

Em sua chegada, Rodrigo Dias exaltou a grandeza do Vasco e demonstrou conhecer bem o trabalho que vinha sendo implantado por Carlos Brazil, que assinou com o Corinthians. Ele disse que o clube carioca lutar para vencer todas as competições que disputar.

– A gente sabe que o Vasco vem realizando um excelente trabalho nesses últimos anos. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico geral do Departamento de Futebol de Base, entender o funcionamento do núcleos, que são subdivisões das áreas de atuação do departamento, conhecer as pessoas, identificar os processos, para que depois disso eu coloque um toque da minha gestão: uma gestão humanizada, com grande comprometimento coletivo e muito trabalho - comentou, e acrescentou.

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