Escalações, transmissão, desfalques: tudo sobre Bragantino e Santos

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam às 20h30 neste domingo, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O Peixe ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Já o Braga briga pela liderança com o Palmeiras.O Santos não conta com o meia Jean Mota, suspenso. Assim, Alison (ou Carlos Sánchez), Pirani e Camacho devem figurar na equipe. No mais, o time deve ser o mesmo que venceu o Independiente, na quinta-feira.Já o time mandante tem a dúvida no meio-campo. Eric Ramires e Jadson disputam a vaga, enquanto Lucas Evangelista e Praxedes completam o setor. O Leão de Bragança não conta com o craque Claudinho, na Seleção Brasileira Olímpica.