Escalações, transmissão, desfalques: tudo sobre Bragantino e Santos

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam às 20h30 neste domingo, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O Peixe ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Já o Braga briga pela liderança com o Palmeiras.O Santos não conta com o meia Jean Mota, suspenso. Assim, Alison (ou Carlos Sánchez), Pirani e Camacho devem figurar na equipe. No mais, o time deve ser o mesmo que venceu o Independiente, na quinta-feira.Já o time mandante tem a dúvida no meio-campo. Eric Ramires e Jadson disputam a vaga, enquanto Lucas Evangelista e Praxedes completam o setor. O Leão de Bragança não conta com o craque Claudinho, na Seleção Brasileira Olímpica.
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As últimas partidas entre as equipes pregaram equilíbrio. Nos últimos dez confrontos, aconteceram seis empates, duas vitórias para o Alvinegro Praiano e duas para o Bragantino. O último jogo, no estádio Nabi Abi Chedid, terminou 1 a 1.
FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO X SANTOS
Data e hora: 18 de julho de 2021, às 20h30 (horário de Brasília)Local: Nabi Abi ChedidÁrbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua CostaÁrbitro de vídeo: Vinicius Furlan
SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Alison (Sánchez) e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.
Desfalques: Jean mota (Suspenso); Sandry e Jobson (Lesionados);
Pendurados: Lucas Braga, Kaiky;
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.
Desfalques: Claudinho (Seleção Olímpica); Jadsom e Weverton (Suspensos);
Pendurados: Aderlan e Ytalo;