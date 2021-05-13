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Escalação do Palmeiras: Zé Rafael volta e Abel esboça time reserva em treino antes das quartas do Paulistão

Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo estadual com uma atividade tática
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Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (13) e deu início à preparação para o duelo das quartas de final do Paulistão 2021 contra o Red Bull Bragantino. Abel Ferreira dividiu o elenco em duas equipes, esboçando uma provável escalação para o jogo desta sexta-feira (14), e comandou um treino tático de uma hora.
>> Neto criticou atleta do Palmeiras por fala sobre Paulo Gustavo: veja 15 opiniões progressistas do Craque Neto
A atividade contou com o retorno do meia Zé Rafael, que desfalcou o Verdão contra o Independiente del Valle na última terça-feira (11) devido a um trauma no tornozelo. Recuperado, participou do treinamento sem restrições e pode reforçar o time.
O Verdão vai a campo às 19h30 desta sexta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para enfrentar o Massa Bruta, em busca da vaga nas semifinais da edição de 2021 do Campeonato Paulista.

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