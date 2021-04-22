Escalação do Palmeiras: Zé Rafael e Gabriel Menino se recuperam e estão à disposição de Abel Ferreira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois da vitória na estreia da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (22), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o duelo contra o Guarani, pela sétima rodada do Paulistão 2021. A comissão técnica comandou um treino de cerca de duas horas, com enfoque em aspectos técnicos.>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na Libertadores

Com a presença dos reservas do confronto de ontem, além dos atletas que entraram no decorrer da partida (Wesley, Esteves, Gustavo Scarpa, Danilo Barbosa e Renan), a atividade trabalhou saídas de bola, transições, balanços e quebras de linha. Recuperados de suas lesões e desconfortos que os tiraram dos últimos jogos, Zé Rafael e Gabriel Menino participaram sem restrições, por tempo integral, e estão à disposição da comissão técnica do Palmeiras para escalação em partidas oficiais.Os titulares do jogo contra o Universitário-PER, em Lima, haviam realizado apenas trabalhos regenerativos no Centro de Excelência durante a manhã. Benjamín Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes, dando sequência ao tratamento de suas lesões, ficaram na parte interna da Academia, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Lucas Lima, em estágio mais avançado de recuperação, fez tratamento na parte interna mas também foi a campo em alguns momentos.

Dados os desfalques e desgaste da partida no Peru, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Guarani pelo Paulistão é: Vinícius, Mayke, Vanderlan (Danilo Barbosa), Renan e Matías Viña; Felipe Melo, Fabinho (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa; Willian, Wesley (Gabriel Menino) e Rafael Elias.