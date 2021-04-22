Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Escalação do Palmeiras: Zé Rafael e Gabriel Menino se recuperam e estão à disposição de Abel Ferreira
futebol

Escalação do Palmeiras: Zé Rafael e Gabriel Menino se recuperam e estão à disposição de Abel Ferreira

Camisa 8 tinha entorse no tornozelo e Cria da Academia fazia cronograma especial após desconforto muscular
...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois da vitória na estreia da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (22), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o duelo contra o Guarani, pela sétima rodada do Paulistão 2021. A comissão técnica comandou um treino de cerca de duas horas, com enfoque em aspectos técnicos.>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na Libertadores
Com a presença dos reservas do confronto de ontem, além dos atletas que entraram no decorrer da partida (Wesley, Esteves, Gustavo Scarpa, Danilo Barbosa e Renan), a atividade trabalhou saídas de bola, transições, balanços e quebras de linha. Recuperados de suas lesões e desconfortos que os tiraram dos últimos jogos, Zé Rafael e Gabriel Menino participaram sem restrições, por tempo integral, e estão à disposição da comissão técnica do Palmeiras para escalação em partidas oficiais.Os titulares do jogo contra o Universitário-PER, em Lima, haviam realizado apenas trabalhos regenerativos no Centro de Excelência durante a manhã. Benjamín Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes, dando sequência ao tratamento de suas lesões, ficaram na parte interna da Academia, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Lucas Lima, em estágio mais avançado de recuperação, fez tratamento na parte interna mas também foi a campo em alguns momentos.
Dados os desfalques e desgaste da partida no Peru, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Guarani pelo Paulistão é: Vinícius, Mayke, Vanderlan (Danilo Barbosa), Renan e Matías Viña; Felipe Melo, Fabinho (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa; Willian, Wesley (Gabriel Menino) e Rafael Elias.
O atual campeão do estadual ocupa a terceira posição do Grupo C, com nove pontos em seis jogos – são três jogos a menos que o líder da chave, RB Bragantino, e um a menos que Novorizontino e Ituano. Sem vencer há três rodadas, o Verdão vai a campo nesta sexta-feira (23), às 20h, contra o Guarani, em Campinas, precisando sair com a vitória para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados