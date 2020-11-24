Escalação do Palmeiras: Veron e Scarpa treinam e dependem de teste para enfrentar Delfín

O Palmeiras terminou, nesta terça-feira (24), a preparação para a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Delfín, e contou com a volta de alguns atletas que foram desfalques nas últimas semanas após testarem positivo para Covid-19.
Entre os atletas que retornam à equipe, estão Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e o goleiro Vinicius. Além dos três, o Alviverde contou, nos últimos dias, com o regresso de Rony, Danilo e Gabriel Silva. A escalação deles na competição continental vai depender de um resultado negativo nos testes realizados na manhã de hoje.
Matías Viña, por enquanto, é uma incógnita. Seu prazo de dez dias de isolamento após testar positivo se encerra hoje e o lateral, até então, cumpria o protocolo no Uruguai, mas já voltou ao Brasil. Caso o resultado de seu exame para Covid-19 dê negativo, ele poderá completar o grupo que enfrenta o Delfín no Equador.A lista de desfalques confirmados do maior campeão nacional pra partida, portanto, conta com os seguintes nomes: Raphael Veiga, Willian, Breno Lopes, Alan Empereur, Aníbal, Jailson, Kuscevic, Marino Hinestroza, Quiñonez e Pedro Acacio (devido ao coronavírus); Wesley, Luan Silva e Felipe Melo, (lesionados).
Desta forma, uma possível escalação do Palmeiras para a partida de amanhã, de acordo com as opções atuais, seria: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Mayke (Gustavo Scarpa*); Patrick de Paula (Danilo*), Gabriel Menino e Lucas Lima; Zé Rafael, Marcelinho (Rony*) e Fabrício (Gabriel Veron*).
*a escalação de Scarpa, Danilo, Rony e Veron depende do resultado negativo nos testes de Covid-19.
O Palmeiras viaja, na tarde desta terça-feira (24), para Manta, no Equador, onde entrará em campo pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Delfín, na quarta-feira (25), às 19h15.