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futebol

Escalação do Palmeiras: Verdão vai reforçado para volta contra Delfín

Abel Ferreira conta com o retorno de onze atletas que não viajaram ao Equador para o primeiro jogo das oitavas da Libertadores
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Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:08
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (1), na Academia de Futebol, com reforços na escalação, e finalizou a sua preparação para encarar o Delfín, em jogo válido pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2020, nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque.
Abel Ferreira comandou uma longa atividade técnica e tática no CT, onde conseguiu ensaiar os 11 titulares que entram em campo para manter os 100% de aproveitamento do Verdão dentro de casa nesta Libertadores.
Raphael Veiga e Willian participaram novamente do treino e estão prontos para retornarem ao time após três jogos como desfalques. Matías Viña, Luan, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron, que não viajaram para o Equador na semana passada, também estarão na lista de relacionados para o jogo.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORES​A comissão técnica de ainda conta com os retornos de Jailson, Vinícius Silvestre, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic e Breno Lopes. Todos eles também não fizeram parte da delegação que visitou Manta na última semana, pois estavam infectados com a Covid-19.
Com os retornos, uma provável escalação do Palmeiras para encarar o Delfín seria: Weverton, Gabriel Menino, Emerson Santos (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Danilo, Lucas Lima (Raphael Veiga) e Zé Rafael; Gabriel Veron e Rony.
Caso avance para as quartas de final, o Verdão enfrentará o vencedor de Libertad-PAR x Jorge Wilstermann-BOL, com o jogo de volta sendo no Allianz Parque.

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