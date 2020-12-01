Escalação do Palmeiras: Verdão vai reforçado para volta contra Delfín

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (1), na Academia de Futebol, com reforços na escalação, e finalizou a sua preparação para encarar o Delfín, em jogo válido pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2020, nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque.

Abel Ferreira comandou uma longa atividade técnica e tática no CT, onde conseguiu ensaiar os 11 titulares que entram em campo para manter os 100% de aproveitamento do Verdão dentro de casa nesta Libertadores.

Raphael Veiga e Willian participaram novamente do treino e estão prontos para retornarem ao time após três jogos como desfalques. Matías Viña, Luan, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron, que não viajaram para o Equador na semana passada, também estarão na lista de relacionados para o jogo.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORES​A comissão técnica de ainda conta com os retornos de Jailson, Vinícius Silvestre, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic e Breno Lopes. Todos eles também não fizeram parte da delegação que visitou Manta na última semana, pois estavam infectados com a Covid-19.

Com os retornos, uma provável escalação do Palmeiras para encarar o Delfín seria: Weverton, Gabriel Menino, Emerson Santos (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Danilo, Lucas Lima (Raphael Veiga) e Zé Rafael; Gabriel Veron e Rony.